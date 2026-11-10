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Матвиенко предложила сенаторам быть пропагандистами темы цифрового рубля - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Матвиенко предложила сенаторам быть пропагандистами темы цифрового рубля
Матвиенко предложила сенаторам быть пропагандистами темы цифрового рубля - 10.11.2026, ПРАЙМ
Матвиенко предложила сенаторам быть пропагандистами темы цифрового рубля
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сенаторам быть пропагандистами темы цифрового рубля, разъяснять преимущества этого средства платежа. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:16+0300
2026-11-10T16:16+0300
россия
валентина матвиенко
банк россии
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сенаторам быть пропагандистами темы цифрового рубля, разъяснять преимущества этого средства платежа. Заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова, выступая на заседании Совфеда во вторник, отметила, что на платформе цифрового рубля реализованы самые высокие уровни защиты, это гарантирует безопасность средств в кошельках граждан и бизнеса. "Интерес большой (к теме цифрового рубля – ред.)", - отметила Матвиенко. Она предложила на базе профильного комитета СФ по бюджету провести семинар или обсуждение в формате открытого диалога. "Давайте, в хорошем смысле, будем пропагандистами правильными этой темы, и главное - разъяснение возможностей, преимуществ цифрового рубля как платежной и иной системы", - сказала Матвиенко. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. К платформе цифрового рубля уже подключены 38 российских банков, а более 140 банков находятся в процессе подключения, сообщила ранее во вторник Кахруманова.
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россия, валентина матвиенко, банк россии
РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Банк России
16:16 10.11.2026
 
Матвиенко предложила сенаторам быть пропагандистами темы цифрового рубля

Матвиенко предложила сенаторам быть пропагандистами темы цифрового рубля

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сенаторам быть пропагандистами темы цифрового рубля, разъяснять преимущества этого средства платежа.
Заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова, выступая на заседании Совфеда во вторник, отметила, что на платформе цифрового рубля реализованы самые высокие уровни защиты, это гарантирует безопасность средств в кошельках граждан и бизнеса.
"Интерес большой (к теме цифрового рубля – ред.)", - отметила Матвиенко. Она предложила на базе профильного комитета СФ по бюджету провести семинар или обсуждение в формате открытого диалога.
"Давайте, в хорошем смысле, будем пропагандистами правильными этой темы, и главное - разъяснение возможностей, преимуществ цифрового рубля как платежной и иной системы", - сказала Матвиенко.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
К платформе цифрового рубля уже подключены 38 российских банков, а более 140 банков находятся в процессе подключения, сообщила ранее во вторник Кахруманова.
 
РОССИЯВалентина МатвиенкоБанк России
 
 
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