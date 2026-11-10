https://1prime.ru/20261110/mediaforum-875086750.html

Пятый Медиафорум стран СНГ пройдет 11 ноября в Москве

Пятый Медиафорум стран СНГ пройдет 11 ноября в Москве - 10.11.2026, ПРАЙМ

Пятый Медиафорум стран СНГ пройдет 11 ноября в Москве

Пятый Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" пройдет 11 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:56+0300

2026-11-10T18:56+0300

2026-11-10T18:56+0300

технологии

россия

москва

снг

минцифры

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875086750.jpg?1794326165

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Пятый Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" пройдет 11 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве, сообщается на сайте форума. "Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" - уникальная площадка для анализа текущей медиасреды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития медиаотрасли, обсуждения наиболее злободневных вопросов жизни медиа в странах СНГ", - говорится в сообщении на сайте. Мероприятие стартует в 10.00 мск с пленарного заседания на тему "Современные медиа: драйвер или зеркало современного мира". В рамках заседания в том числе планируется обсудить рамку развития индустрии медиа и ее будущее. С приветственным словом к участникам обратится генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В пленарном заседании также примут участие заместитель гендиректора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества в Минцифры России Екатерина Ларина, руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, генеральный директор АО "Ньюс медиа" Максим Иксанов и другие. Форум продлится до 15.10 мск и будет включать ряд сессий, в том числе: "Экономика и маркетинг СМИ", "Инфляция внимания и поколенческое медиапотребление", "Нейросети как трикстер. От сопротивления до принятия", "Кадровый суверенитет медиаотрасли".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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