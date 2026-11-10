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Пятый Медиафорум стран СНГ пройдет 11 ноября в Москве - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Пятый Медиафорум стран СНГ пройдет 11 ноября в Москве
Пятый Медиафорум стран СНГ пройдет 11 ноября в Москве - 10.11.2026, ПРАЙМ
Пятый Медиафорум стран СНГ пройдет 11 ноября в Москве
Пятый Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" пройдет 11 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:56+0300
2026-11-10T18:56+0300
технологии
россия
москва
снг
минцифры
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875086750.jpg?1794326165
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Пятый Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" пройдет 11 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве, сообщается на сайте форума. "Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" - уникальная площадка для анализа текущей медиасреды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития медиаотрасли, обсуждения наиболее злободневных вопросов жизни медиа в странах СНГ", - говорится в сообщении на сайте. Мероприятие стартует в 10.00 мск с пленарного заседания на тему "Современные медиа: драйвер или зеркало современного мира". В рамках заседания в том числе планируется обсудить рамку развития индустрии медиа и ее будущее. С приветственным словом к участникам обратится генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В пленарном заседании также примут участие заместитель гендиректора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества в Минцифры России Екатерина Ларина, руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, генеральный директор АО "Ньюс медиа" Максим Иксанов и другие. Форум продлится до 15.10 мск и будет включать ряд сессий, в том числе: "Экономика и маркетинг СМИ", "Инфляция внимания и поколенческое медиапотребление", "Нейросети как трикстер. От сопротивления до принятия", "Кадровый суверенитет медиаотрасли".
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192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, москва, снг, минцифры
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, СНГ, Минцифры
18:56 10.11.2026
 
Пятый Медиафорум стран СНГ пройдет 11 ноября в Москве

Пятый Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" пройдет 11 ноября

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Пятый Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" пройдет 11 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве, сообщается на сайте форума.
"Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" - уникальная площадка для анализа текущей медиасреды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития медиаотрасли, обсуждения наиболее злободневных вопросов жизни медиа в странах СНГ", - говорится в сообщении на сайте.
Мероприятие стартует в 10.00 мск с пленарного заседания на тему "Современные медиа: драйвер или зеркало современного мира". В рамках заседания в том числе планируется обсудить рамку развития индустрии медиа и ее будущее. С приветственным словом к участникам обратится генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В пленарном заседании также примут участие заместитель гендиректора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества в Минцифры России Екатерина Ларина, руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, генеральный директор АО "Ньюс медиа" Максим Иксанов и другие.
Форум продлится до 15.10 мск и будет включать ряд сессий, в том числе: "Экономика и маркетинг СМИ", "Инфляция внимания и поколенческое медиапотребление", "Нейросети как трикстер. От сопротивления до принятия", "Кадровый суверенитет медиаотрасли".
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАСНГМинцифры
 
 
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