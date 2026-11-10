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МЭР сформирует варианты поездок по карельскому участку "Северного пути" - 10.11.2026, ПРАЙМ
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МЭР сформирует варианты поездок по карельскому участку "Северного пути"
МЭР сформирует варианты поездок по карельскому участку "Северного пути" - 10.11.2026, ПРАЙМ
МЭР сформирует варианты поездок по карельскому участку "Северного пути"
Минэкономразвития для путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга сформирует варианты поездок по карельскому участку туристического маршрута в рамках проекта... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:12+0300
2026-11-10T15:12+0300
бизнес
туризм
россия
москва
санкт-петербург
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития для путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга сформирует варианты поездок по карельскому участку туристического маршрута в рамках проекта "Великий Русский Северный Путь" в честь празднования 800-летия крещения карелов, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 800-летия крещения карелов. Юбилей будет отмечаться в 2027 году. На заседании отдельное внимание было уделено карельскому участку туристского маршрута в рамках проекта "Великий Русский Северный Путь". "Отдельно выделяем Карельский участок - 900 километров… Для туристов из Москвы и Санкт-Петербургом сформируем понятные сценарии поездок к празднованию 800-летия крещения карелов", - цитирует Вахрукова аппарат вице-премьера. По словам замминистра, ключевым предложением является не "дробление" "Северного пути" на несколько отдельных национальных маршрутов, а создание единого турпродукта, который турист сможет проходить и покупать по частям. Вахруков также отметил, что Карельский участок нужно включать в туристическую повестку и продвигать независимо от статуса маршрута: через объекты показа и привязку к конкретным событиям.
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бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, дмитрий чернышенко
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дмитрий Чернышенко
15:12 10.11.2026
 
МЭР сформирует варианты поездок по карельскому участку "Северного пути"

МЭР сформирует варианты поездок по карельскому участку "Северного пути"

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития для путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга сформирует варианты поездок по карельскому участку туристического маршрута в рамках проекта "Великий Русский Северный Путь" в честь празднования 800-летия крещения карелов, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 800-летия крещения карелов. Юбилей будет отмечаться в 2027 году. На заседании отдельное внимание было уделено карельскому участку туристского маршрута в рамках проекта "Великий Русский Северный Путь".
"Отдельно выделяем Карельский участок - 900 километров… Для туристов из Москвы и Санкт-Петербургом сформируем понятные сценарии поездок к празднованию 800-летия крещения карелов", - цитирует Вахрукова аппарат вице-премьера.
По словам замминистра, ключевым предложением является не "дробление" "Северного пути" на несколько отдельных национальных маршрутов, а создание единого турпродукта, который турист сможет проходить и покупать по частям.
Вахруков также отметил, что Карельский участок нужно включать в туристическую повестку и продвигать независимо от статуса маршрута: через объекты показа и привязку к конкретным событиям.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДмитрий Чернышенко
 
 
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