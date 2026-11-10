https://1prime.ru/20261110/mgkl-875062577.html
МГКЛ снова допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям
МГКЛ снова допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям - 10.11.2026, ПРАЙМ
МГКЛ снова допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям
МГКЛ допустил технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций серии 001РS-03 объемом 630 миллионов рублей - 9 ноября компания должна была выплатить... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:28+0300
2026-11-10T11:28+0300
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финансы
россия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. МГКЛ допустил технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций серии 001РS-03 объемом 630 миллионов рублей - 9 ноября компания должна была выплатить пятый купон на общую сумму 13,5 миллиона рублей, следует из сообщения эмитента. "Неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), 13 468 976,75 рублей", - говорится в сообщении. Это уже четвертый технический дефолт по облигациям компании с конца октября. "Работа по урегулированию задолженности дочерних компаний продолжается", - сообщила группа в своем телеграм-канале. Акции МГКЛ стремительно падают в цене с 26 октября и подешевели за это время в три с половиной раза. Это произошло после сообщений о претензиях налоговиков к некоторым ее дочерним компаниям. С 3 ноября Московская биржа ввела запрет на короткие продажи акций МГКЛ. ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.
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финансы, россия
МГКЛ снова допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям
МГКЛ допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям на 13,5 миллиона рублей
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. МГКЛ допустил технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций серии 001РS-03 объемом 630 миллионов рублей - 9 ноября компания должна была выплатить пятый купон на общую сумму 13,5 миллиона рублей, следует из сообщения эмитента.
"Неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), 13 468 976,75 рублей", - говорится в сообщении.
Это уже четвертый технический дефолт по облигациям компании с конца октября.
"Работа по урегулированию задолженности дочерних компаний продолжается", - сообщила группа в своем телеграм-канале.
Акции МГКЛ стремительно падают в цене с 26 октября и подешевели за это время в три с половиной раза. Это произошло после сообщений о претензиях налоговиков к некоторым ее дочерним компаниям. С 3 ноября Московская биржа ввела запрет на короткие продажи акций МГКЛ.
ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.