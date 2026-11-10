https://1prime.ru/20261110/migranty-875061903.html

Тысячи добровольно высланных из ЕС мигрантов не получили денег, пишут СМИ

Тысячи добровольно высланных из ЕС мигрантов не получили денег, пишут СМИ - 10.11.2026, ПРАЙМ

Тысячи добровольно высланных из ЕС мигрантов не получили денег, пишут СМИ

Тысячи мигрантов, добровольно согласившихся покинуть Евросоюз в рамках программы финансовой помощи при возвращении на родину, не получили обещанных средств,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:22+0300

2026-11-10T11:22+0300

2026-11-10T11:22+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Тысячи мигрантов, добровольно согласившихся покинуть Евросоюз в рамках программы финансовой помощи при возвращении на родину, не получили обещанных средств, несмотря на многомиллионное финансирование программы из бюджета ЕС. При этом Брюссель пытается найти дополнительные 50 миллионов евро, тогда как прозрачность прежних расходов вызывает вопросы, следует из расследования EUobserver. "Программа столкнулась с возможными нарушениями законодательства, обещанная финансовая помощь не доходила до получателей, предпринимались попытки ограничить прозрачность", - пишет издание со ссылкой на внутренние документы европейского пограничного агентства Frontex. По данным журналистов, только в 2025 году агентство потратило на программу реинтеграции 76 миллионов евро, однако у него до сих пор нет официального механизма рассмотрения жалоб мигрантов, не получивших обещанную поддержку. В рамках программы ЕС мигрантам, согласившимся на возвращение, предусматривается помощь на первое время после прибытия и дальнейшее обустройство, включая жилье, медицинские услуги и поддержку трудоустройства. Выплаты и услуги предоставляются через организации-подрядчики Frontex. По данным расследования, около 40% из 8646 сирийцев, возвращенных из ЕС в Сирию с марта 2025 по апрель 2026 года, не получили помощи по программе, несмотря на расходы агентства в размере 7,1 миллиона евро на возвращение этой группы. Журналисты также выяснили, что Frontex просил национальные власти согласовывать раскрытие информации о программе, хотя само агентство отрицает попытки ограничить прозрачность. В октябре Frontex вообще приостановил программу из-за досрочного исчерпания бюджета, а Еврокомиссия теперь ищет еще 50 миллионов евро для покрытия дефицита. При этом Брюссель намерен расширить полномочия агентства в рамках ужесточения миграционной политики ЕС, включая организацию возвращения мигрантов между третьими странами. Предложения предусматривают более широкое участие Frontex в депортациях и реинтеграции, тогда как вопрос о фактическом получении помощи всеми ее предполагаемыми адресатами остается открытым.

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мировая экономика, общество , сирия, ес, мигранты