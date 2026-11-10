https://1prime.ru/20261110/minenergo-875083198.html

Власти утвердили программы повышения надежности для 40 регионов

Власти утвердили программы повышения надежности для 40 регионов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Власти утвердили программы повышения надежности для 40 регионов

Власти России утвердили программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса для 40 регионов суммарно на 500 миллиардов рублей, сообщила... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:40+0300

2026-11-10T17:40+0300

2026-11-10T17:40+0300

россия

совет федерации

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Власти России утвердили программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса для 40 регионов суммарно на 500 миллиардов рублей, сообщила замдиректора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ Ирина Васильева. "Активно ведется работа совместно с регионами, именно 53 субъекта, которые попали в перечень. В настоящее время уже согласованы для 40 субъектов программы повышения надежности на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей", - сказала она, выступая в Совете Федерации. Правительство РФ в августе утвердило перечень из 53 регионов России, для которых должны быть разработаны программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса. Минэнерго должно отслеживать необходимость актуализации перечня. "По остальным ведется доработка, они находятся в разной степени готовности, и я так думаю, что в ближайшее время они будут все утверждены", - добавила Васильева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совет федерации