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Власти утвердили программы повышения надежности для 40 регионов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Власти утвердили программы повышения надежности для 40 регионов
Власти утвердили программы повышения надежности для 40 регионов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Власти утвердили программы повышения надежности для 40 регионов
Власти России утвердили программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса для 40 регионов суммарно на 500 миллиардов рублей, сообщила... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:40+0300
2026-11-10T17:40+0300
россия
совет федерации
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Власти России утвердили программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса для 40 регионов суммарно на 500 миллиардов рублей, сообщила замдиректора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ Ирина Васильева. "Активно ведется работа совместно с регионами, именно 53 субъекта, которые попали в перечень. В настоящее время уже согласованы для 40 субъектов программы повышения надежности на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей", - сказала она, выступая в Совете Федерации. Правительство РФ в августе утвердило перечень из 53 регионов России, для которых должны быть разработаны программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса. Минэнерго должно отслеживать необходимость актуализации перечня. "По остальным ведется доработка, они находятся в разной степени готовности, и я так думаю, что в ближайшее время они будут все утверждены", - добавила Васильева.
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россия, совет федерации
РОССИЯ, Совет Федерации
17:40 10.11.2026
 
Власти утвердили программы повышения надежности для 40 регионов

Минэнерго: для 40 регионов утвердили программы повышения надежности электросетей

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Власти России утвердили программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса для 40 регионов суммарно на 500 миллиардов рублей, сообщила замдиректора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ Ирина Васильева.
"Активно ведется работа совместно с регионами, именно 53 субъекта, которые попали в перечень. В настоящее время уже согласованы для 40 субъектов программы повышения надежности на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей", - сказала она, выступая в Совете Федерации.
Правительство РФ в августе утвердило перечень из 53 регионов России, для которых должны быть разработаны программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса. Минэнерго должно отслеживать необходимость актуализации перечня.
"По остальным ведется доработка, они находятся в разной степени готовности, и я так думаю, что в ближайшее время они будут все утверждены", - добавила Васильева.
 
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