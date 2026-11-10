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Расходы бюджета на реализацию нацпроектов исполнены почти на 75%

Расходы бюджета на реализацию нацпроектов исполнены почти на 75% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Расходы бюджета на реализацию нацпроектов исполнены почти на 75%

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2026 года, по предварительным данным, исполнены на 4,9 триллиона рублей, или на... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:07+0300

2026-11-10T15:07+0300

2026-11-10T15:07+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2026 года, по предварительным данным, исполнены на 4,9 триллиона рублей, или на 74,1% от плановых бюджетных назначений на 2026 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября 2026 года составило 4 898,0 млрд рублей или 74,1% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. Лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" – 87,2%, "Эффективная и конкурентная экономика" – 78,8%, "Новые технологии сбережения здоровья" – 78,5%, "Туризм и гостеприимство" – 78,5%, Молодежь и дети" – 77,8%, "Семья" – 76%, "Кадры" – 75,7%, "Экологическое благополучие" – 74,8%. За ними следуют нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" – 73,6%, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" – 73,3%, "Новые материалы и химия" – 73%, "Инфраструктура для жизни" – 71,4%, "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" – 71,7%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" – 69,3%, "Беспилотные авиационные системы" – 67,9%, "Технологическое обеспечение биоэкономики" – 67,4%. Уровень исполнения ниже остальных имеют нацпроекты "Новые атомные и энергетические технологии" – 65,4%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" – 62,8%, "Эффективная транспортная система" – 50,8% и "Средства производства и автоматизации" – 44,7%. "В целом исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 10 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета и составляет 98,4% от кассового плана", - говорится в материалах.

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