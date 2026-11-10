https://1prime.ru/20261110/minfin-875083477.html

Дефицит федерального бюджета за январь-октябрь составил 2,3% ВВП

Дефицит федерального бюджета за январь-октябрь составил 2,3% ВВП - 10.11.2026, ПРАЙМ

Дефицит федерального бюджета за январь-октябрь составил 2,3% ВВП

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2026 года предварительно составил 5,234 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, сообщает Минфин РФ. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:51+0300

2026-11-10T17:51+0300

2026-11-10T17:51+0300

финансы

россия

минфин

https://img.cdn1prime.ru/img/83818/68/838186852_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_0f25c5cb1bef0e6a339a54ec00d5f5f8.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2026 года предварительно составил 5,234 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, сообщает Минфин РФ. "По итогам января-октября 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 234 млрд рублей. В целом за год размер дефицита федерального бюджета ожидается в пределах 3,2% ВВП", - говорится в материалах на сайте. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-октября составил 2,3% ВВП. "При этом расширение структурного дефицита в текущем году финансируется, преимущественно, не прибегая к дополнительным заимствованиям на рынке ОФЗ (ограничены в пределах 1 трлн рублей), что призвано смягчить ситуацию с доступностью кредитных ресурсов для внебюджетного сектора и поддержать стабильность на финансовых рынках", - отмечается в материалах. Увеличение расходов на финансирование ключевых приоритетов в совокупности с сокращением базовых нефтегазовых доходов потребовали некоторого отклонения от целевых параметров структурного баланса, отметили в Минфине. "Дефицит на первичном структурном уровне в текущем году ожидается в пределах 1,8% ВВП", - говорится в материалах. По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2026 года составил 33,176 триллиона рублей , что на 11% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, говорится в материалах. "В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+19,1% г/г), так и бюджетной системы в целом (+13,7% г/г) наблюдается положительная динамика", - отмечает Минфин. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2026 года составил 38,410 триллиона рублей, что выше показателей предыдущего года на 13,4% в годовом выражении, отмечается в материалах. "Предельный размер расходов федерального бюджета может быть увеличен в текущем году в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов, а также за счет привлечения (в размере не более 3 трлн рублей) иных источников финансирования дефицита", - указывается в материалах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минфин