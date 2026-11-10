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Минфин: нефтегазовые доходы бюджета за 10 месяцев упали на 14,1% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Минфин: нефтегазовые доходы бюджета за 10 месяцев упали на 14,1%
Минфин: нефтегазовые доходы бюджета за 10 месяцев упали на 14,1% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Минфин: нефтегазовые доходы бюджета за 10 месяцев упали на 14,1%
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-октябрь снизились на 14,1%, до 6,442 триллиона рублей, ненефтегазовые выросли на 19,1%, до 26,734 триллиона рублей,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:53+0300
2026-11-10T17:53+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-октябрь снизились на 14,1%, до 6,442 триллиона рублей, ненефтегазовые выросли на 19,1%, до 26,734 триллиона рублей, сообщает Минфин России. "Нефтегазовые доходы составили 6 442 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 14,1% г/г) вследствие снижения среднего обменного курса доллара за отчетный период, а также роста демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты", - говорится в материалах. Поступление нефтегазовых доходов в январе-октябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, отметили в Минфине. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивают устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, говорится в материалах. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 26 734 млрд рублей и увеличились на 19,1% г/г", - отмечается в материалах. Параметры проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы сформированы в соответствии с бюджетным правилом и предусматривают снижение базовой цены на нефть до 50 долларов за баррель с 2027 года с постепенным выходом на структурный баланс к 2029 году, напомнили в Минфине. "Такой подход содействует усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации. Это создает необходимую макроэкономическую и финансовую основу для обеспечения выполнения национальных целей развития, определенных президентом РФ", - говорится в материалах.
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россия, минфин, фнб
РОССИЯ, Минфин, ФНБ
17:53 10.11.2026
 
Минфин: нефтегазовые доходы бюджета за 10 месяцев упали на 14,1%

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-октябрь снизились на 14,1%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-октябрь снизились на 14,1%, до 6,442 триллиона рублей, ненефтегазовые выросли на 19,1%, до 26,734 триллиона рублей, сообщает Минфин России.
"Нефтегазовые доходы составили 6 442 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 14,1% г/г) вследствие снижения среднего обменного курса доллара за отчетный период, а также роста демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты", - говорится в материалах.
Поступление нефтегазовых доходов в январе-октябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, отметили в Минфине.
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивают устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, говорится в материалах.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 26 734 млрд рублей и увеличились на 19,1% г/г", - отмечается в материалах.
Параметры проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы сформированы в соответствии с бюджетным правилом и предусматривают снижение базовой цены на нефть до 50 долларов за баррель с 2027 года с постепенным выходом на структурный баланс к 2029 году, напомнили в Минфине.
"Такой подход содействует усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации. Это создает необходимую макроэкономическую и финансовую основу для обеспечения выполнения национальных целей развития, определенных президентом РФ", - говорится в материалах.
 
РОССИЯМинфинФНБ
 
 
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