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Минфин Нижегородской области разместит облигации на 20 миллиардов рублей

Минфин Нижегородской области разместит облигации на 20 миллиардов рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ

Минфин Нижегородской области разместит облигации на 20 миллиардов рублей

Министерство финансов Нижегородской области разместит облигации с переменным купоном в объеме 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:44+0300

2026-11-10T18:44+0300

2026-11-10T18:44+0300

рынок

финансы

нижегородская область

банк россии

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов Нижегородской области разместит облигации с переменным купоном в объеме 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия 200 базисных пунктов. Министерство финансов Нижегородской области во вторник собирало заявки на трехлетние облигации серии 34018 с погашением амортизационными частями и квартальными купонами (длительность 1-12 купонных периодов – 90 дней, 13-го купона – 30 дней). Планируемый объем размещения изначально составлял до 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 ноября.

нижегородская область

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рынок, финансы, нижегородская область, банк россии