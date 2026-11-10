https://1prime.ru/20261110/minfin-875086511.html
Минфин Нижегородской области разместит облигации на 20 миллиардов рублей
Минфин Нижегородской области разместит облигации на 20 миллиардов рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Минфин Нижегородской области разместит облигации на 20 миллиардов рублей
Министерство финансов Нижегородской области разместит облигации с переменным купоном в объеме 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:44+0300
2026-11-10T18:44+0300
2026-11-10T18:44+0300
рынок
финансы
нижегородская область
банк россии
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов Нижегородской области разместит облигации с переменным купоном в объеме 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия 200 базисных пунктов.
Министерство финансов Нижегородской области во вторник собирало заявки на трехлетние облигации серии 34018 с погашением амортизационными частями и квартальными купонами (длительность 1-12 купонных периодов – 90 дней, 13-го купона – 30 дней).
Планируемый объем размещения изначально составлял до 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 ноября.
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рынок, финансы, нижегородская область, банк россии
Рынок, Финансы, Нижегородская область, Банк России
Минфин Нижегородской области разместит облигации на 20 миллиардов рублей
Минфин Нижегородской области разместит облигации с переменным купоном на 20 млрд руб
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов Нижегородской области разместит облигации с переменным купоном в объеме 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия 200 базисных пунктов.
Министерство финансов Нижегородской области во вторник собирало заявки на трехлетние облигации серии 34018 с погашением амортизационными частями и квартальными купонами (длительность 1-12 купонных периодов – 90 дней, 13-го купона – 30 дней).
Планируемый объем размещения изначально составлял до 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 ноября.