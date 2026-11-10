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Суд взыскал 104 миллиона рублей с киностудии "Русское поле" - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал 104 миллиона рублей с киностудии "Русское поле"
Суд взыскал 104 миллиона рублей с киностудии "Русское поле" - 10.11.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал 104 миллиона рублей с киностудии "Русское поле"
Арбитражный суд Москвы по иску министерства культуры России взыскала более 104 миллионов рублей с киностудии "Русское поле" режиссера Карена Геворкяна,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:12+0300
2026-11-10T17:12+0300
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску министерства культуры России взыскала более 104 миллионов рублей с киностудии "Русское поле" режиссера Карена Геворкяна, снимавшей фильм "Василий Теркин", сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогом разбирательства. Суд первой инстанции взыскал с ответчика 100 миллионов рублей субсидии и более 4 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а встречный иск кинокомпании отклонил, уточнил собеседник агентства. Таким образом, требование Минкультуры о взыскание процентов удовлетворено частично – истец в иске, поданном в апреле этого года, просил взыскать около 44 миллионов рублей. Во встречном иске кинокомпания требовала признать незаконным отказ министерства от исполнения соглашения 2022 года о предоставлении субсидии из федерального бюджета. На сайте Минкультуры говорится, что экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино в августе 2020 года допустил проект ответчика по поэме Александра Твардовского "Василий Теркин" к защите на право получения субсидии, а в 2022 году картину рекомендовали включить в резерв получателей субсидии. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", Геворкян является гендиректором петербургского ООО "Студия национального кино и телевидения "Русское поле". Ему принадлежит 60% компании, остальная доля – у Дениса Морошана.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
17:12 10.11.2026
 
Суд взыскал 104 миллиона рублей с киностудии "Русское поле"

Арбитраж Москвы взыскал с кинокомпании "Русское поле" более 104 миллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску министерства культуры России взыскала более 104 миллионов рублей с киностудии "Русское поле" режиссера Карена Геворкяна, снимавшей фильм "Василий Теркин", сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогом разбирательства.
Суд первой инстанции взыскал с ответчика 100 миллионов рублей субсидии и более 4 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а встречный иск кинокомпании отклонил, уточнил собеседник агентства.
Таким образом, требование Минкультуры о взыскание процентов удовлетворено частично – истец в иске, поданном в апреле этого года, просил взыскать около 44 миллионов рублей.
Во встречном иске кинокомпания требовала признать незаконным отказ министерства от исполнения соглашения 2022 года о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
На сайте Минкультуры говорится, что экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино в августе 2020 года допустил проект ответчика по поэме Александра Твардовского "Василий Теркин" к защите на право получения субсидии, а в 2022 году картину рекомендовали включить в резерв получателей субсидии.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", Геворкян является гендиректором петербургского ООО "Студия национального кино и телевидения "Русское поле". Ему принадлежит 60% компании, остальная доля – у Дениса Морошана.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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