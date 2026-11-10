Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг выделит 1,96 млрд руб на модернизацию двигателя для "Ансата" - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/minpromtorg-875048905.html
Минпромторг выделит 1,96 млрд руб на модернизацию двигателя для "Ансата"
Минпромторг выделит 1,96 млрд руб на модернизацию двигателя для "Ансата" - 10.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг выделит 1,96 млрд руб на модернизацию двигателя для "Ансата"
Минпромторг выделит Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") 1,96 миллиарда рублей на опытно-конструкторские работы по увеличению... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T03:01+0300
2026-11-10T03:01+0300
промышленность
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875048905.jpg?1794268867
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг выделит Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") 1,96 миллиарда рублей на опытно-конструкторские работы по увеличению ресурса и расширению условий эксплуатации двигателя ВК-650В, предназначенного для вертолетов "Ансат" и Ка-226Т, следует из материалов на сайте госзакупок, с которыми ознакомились РИА Новости. "Цель ОКР - Создание отечественного турбовального газотурбинного двигателя ВК-650В в классе мощности 500-600 л.с. для вертолетов "Ансат", Ка-226Т, увеличение его ресурсных показателей и расширение условий эксплуатации… По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключается с участником закупки… по цене контракта 1 962 700 000,00 рублей… Участник - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", - говорится в материалах. Отмечается, что работы, связанные со снятием эксплуатационных ограничений по двигателю ВК-650В и сертификацией вертолетов "Ансат-М", Ка-226Т с двигателями ВК-650В, планируется завершить в 2027 году. Расширить условия эксплуатации ВК-650В планируется до конца июня, а увеличить ресурс - до 1 ноября 2027 года. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. Двигатель получил сертификат типа с ограничениями по режимам работы и ресурсу, сейчас силовые установки находятся в стадии расширения эксплуатационных характеристик и проходят испытания в составе вертолетов "Ансат-М" и Ка-226Т.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, россия
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ
03:01 10.11.2026
 
Минпромторг выделит 1,96 млрд руб на модернизацию двигателя для "Ансата"

Минпромторг выделит ОДК 1,96 миллиарда рублей на создание двигателя для вертолетов "Ансат"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг выделит Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") 1,96 миллиарда рублей на опытно-конструкторские работы по увеличению ресурса и расширению условий эксплуатации двигателя ВК-650В, предназначенного для вертолетов "Ансат" и Ка-226Т, следует из материалов на сайте госзакупок, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Цель ОКР - Создание отечественного турбовального газотурбинного двигателя ВК-650В в классе мощности 500-600 л.с. для вертолетов "Ансат", Ка-226Т, увеличение его ресурсных показателей и расширение условий эксплуатации… По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключается с участником закупки… по цене контракта 1 962 700 000,00 рублей… Участник - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", - говорится в материалах.
Отмечается, что работы, связанные со снятием эксплуатационных ограничений по двигателю ВК-650В и сертификацией вертолетов "Ансат-М", Ка-226Т с двигателями ВК-650В, планируется завершить в 2027 году. Расширить условия эксплуатации ВК-650В планируется до конца июня, а увеличить ресурс - до 1 ноября 2027 года.
ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. Двигатель получил сертификат типа с ограничениями по режимам работы и ресурсу, сейчас силовые установки находятся в стадии расширения эксплуатационных характеристик и проходят испытания в составе вертолетов "Ансат-М" и Ка-226Т.
 
ПромышленностьБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала