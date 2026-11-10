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Минпромторг выделит 1,96 млрд руб на модернизацию двигателя для "Ансата"

Минпромторг выделит 1,96 млрд руб на модернизацию двигателя для "Ансата" - 10.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг выделит 1,96 млрд руб на модернизацию двигателя для "Ансата"

Минпромторг выделит Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") 1,96 миллиарда рублей на опытно-конструкторские работы по увеличению... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T03:01+0300

2026-11-10T03:01+0300

2026-11-10T03:01+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг выделит Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") 1,96 миллиарда рублей на опытно-конструкторские работы по увеличению ресурса и расширению условий эксплуатации двигателя ВК-650В, предназначенного для вертолетов "Ансат" и Ка-226Т, следует из материалов на сайте госзакупок, с которыми ознакомились РИА Новости. "Цель ОКР - Создание отечественного турбовального газотурбинного двигателя ВК-650В в классе мощности 500-600 л.с. для вертолетов "Ансат", Ка-226Т, увеличение его ресурсных показателей и расширение условий эксплуатации… По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключается с участником закупки… по цене контракта 1 962 700 000,00 рублей… Участник - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", - говорится в материалах. Отмечается, что работы, связанные со снятием эксплуатационных ограничений по двигателю ВК-650В и сертификацией вертолетов "Ансат-М", Ка-226Т с двигателями ВК-650В, планируется завершить в 2027 году. Расширить условия эксплуатации ВК-650В планируется до конца июня, а увеличить ресурс - до 1 ноября 2027 года. ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. Двигатель получил сертификат типа с ограничениями по режимам работы и ресурсу, сейчас силовые установки находятся в стадии расширения эксплуатационных характеристик и проходят испытания в составе вертолетов "Ансат-М" и Ка-226Т.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, бизнес, россия