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Минздрав зарегистрировал два новых препарата для орфанных заболеваний

Минздрав зарегистрировал два новых препарата для орфанных заболеваний - 10.11.2026, ПРАЙМ

Минздрав зарегистрировал два новых препарата для орфанных заболеваний

Министерство здравоохранения России зарегистрировало два новых препарата для орфанных заболеваний, один применяется для лечения пациентов с первичным билиарным... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:45+0300

2026-11-10T16:45+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России зарегистрировало два новых препарата для орфанных заболеваний, один применяется для лечения пациентов с первичным билиарным холангитом, а второй - с гемофилией, сообщили в пресс-службе ведомства."Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата для терапии редких заболеваний - "Айкирво", международное непатентованное наименование Элафибранор и "Гемпавзи" с МНН Марстацимаб", - говорится в сообщении.Уточняется, что "Элафибранор" предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом, а "Марстацимаб" применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов у пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 килограммов."Оба препарата являются лекарственными средствами с впервые синтезированным и зарегистрированным действующим веществом. Их регистрация расширяет возможности медикаментозной терапии пациентов с редкими заболеваниями в России", - добавили в ведомстве.Первичный билиарный холангит (ПБХ) - это хроническое аутоиммунное заболевание печени, при котором происходит медленное разрушение мелких внутрипеченочных желчных протоков.Гемофилия представляет собой редкое врожденное генетическое заболевание, при котором нарушается нормальный процесс свертывания крови.

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