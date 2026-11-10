https://1prime.ru/20261110/mishustin-875069897.html

Мишустин приветствовал участников "Металл-Экспо'2026"

Мишустин приветствовал участников "Металл-Экспо'2026" - 10.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин приветствовал участников "Металл-Экспо'2026"

Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей 32-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2026", отметил,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:08+0300

2026-11-10T14:08+0300

2026-11-10T14:08+0300

россия

санкт-петербург

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей 32-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2026", отметил, что форум традиционно объединяет представителей бизнеса и ведущих экспертов из многих стран, позволяя обмениваться опытом, формировать новые производственные связи и заключать взаимовыгодные контракты. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Приветствую вас на открытии 32-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2026". В центре внимания здесь всегда важнейшие вопросы развития отрасли. Выставка традиционно объединяет представителей бизнеса, ведущих экспертов из многих стран и дает возможность обмениваться опытом, формировать новые производственные связи, заключать взаимовыгодные контракты", - говорится в телеграмме. Кроме того, премьер-министр отметил значимый вклад металлургии в рост экономики и создание инноваций для машиностроения, энергетики и космоса. По его словам, пример тому - представленная на выставке уникальная продукция ключевых игроков черной и цветной металлургии, крупнейших отечественных производителей, а также зарубежных компаний, заинтересованных в расширении сотрудничества. Мишустин отдельно выделил передовое российское оборудование, технологии, машиностроительные разработки и инжиниринговые услуги. Премьер-министр также выразил уверенность, что "Металл-Экспо'2026" поможет дальнейшему продвижению отечественной продукции и даст импульс реализации масштабных проектов. "Желаю участникам успехов, продуктивной работы и всего наилучшего", - добавил он. "Металл-Экспо'2026" проходит с 10 по 13 ноября в Санкт-Петербурге.

санкт-петербург

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россия, санкт-петербург, михаил мишустин