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Мишустин призвал наращивать потенциал космической отрасли в России - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Мишустин призвал наращивать потенциал космической отрасли в России
Мишустин призвал наращивать потенциал космической отрасли в России - 10.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал наращивать потенциал космической отрасли в России
В России необходимо наращивать потенциал космической отрасли, чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития и технологического... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:03+0300
2026-11-10T16:03+0300
россия
технологии
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875077486.jpg?1794315833
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо наращивать потенциал космической отрасли, чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития и технологического обновления, а также способствовала улучшению качества жизни граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России". "Президент неоднократно отмечал, что наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы. Но для чего необходимо наращивать потенциал этой отрасли – чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития, технологического обновления и, как следствие, улучшения качества жизни наших людей", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что правительство РФ с 2026 года ведет соответствующую работу в рамках профильного нацпроекта по развитию космической деятельности. В течение 11 лет на его реализацию предполагается направить более 4 триллионов рублей из федерального бюджета.
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россия, технологии, михаил мишустин
РОССИЯ, Технологии, Михаил Мишустин
16:03 10.11.2026
 
Мишустин призвал наращивать потенциал космической отрасли в России

Мишустин: в России необходимо наращивать потенциал космической отрасли

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо наращивать потенциал космической отрасли, чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития и технологического обновления, а также способствовала улучшению качества жизни граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России".
"Президент неоднократно отмечал, что наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы. Но для чего необходимо наращивать потенциал этой отрасли – чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития, технологического обновления и, как следствие, улучшения качества жизни наших людей", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что правительство РФ с 2026 года ведет соответствующую работу в рамках профильного нацпроекта по развитию космической деятельности. В течение 11 лет на его реализацию предполагается направить более 4 триллионов рублей из федерального бюджета.
 
РОССИЯТехнологииМихаил Мишустин
 
 
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