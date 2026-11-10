https://1prime.ru/20261110/mishustin-875077486.html
Мишустин призвал наращивать потенциал космической отрасли в России
Мишустин призвал наращивать потенциал космической отрасли в России - 10.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал наращивать потенциал космической отрасли в России
В России необходимо наращивать потенциал космической отрасли, чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития и технологического... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:03+0300
2026-11-10T16:03+0300
2026-11-10T16:03+0300
россия
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо наращивать потенциал космической отрасли, чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития и технологического обновления, а также способствовала улучшению качества жизни граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России".
"Президент неоднократно отмечал, что наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы. Но для чего необходимо наращивать потенциал этой отрасли – чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития, технологического обновления и, как следствие, улучшения качества жизни наших людей", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что правительство РФ с 2026 года ведет соответствующую работу в рамках профильного нацпроекта по развитию космической деятельности. В течение 11 лет на его реализацию предполагается направить более 4 триллионов рублей из федерального бюджета.
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россия, технологии, михаил мишустин
РОССИЯ, Технологии, Михаил Мишустин
Мишустин призвал наращивать потенциал космической отрасли в России
Мишустин: в России необходимо наращивать потенциал космической отрасли
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо наращивать потенциал космической отрасли, чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития и технологического обновления, а также способствовала улучшению качества жизни граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России".
"Президент неоднократно отмечал, что наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы. Но для чего необходимо наращивать потенциал этой отрасли – чтобы она являлась одной из ключевых движущих сил национального развития, технологического обновления и, как следствие, улучшения качества жизни наших людей", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что правительство РФ с 2026 года ведет соответствующую работу в рамках профильного нацпроекта по развитию космической деятельности. В течение 11 лет на его реализацию предполагается направить более 4 триллионов рублей из федерального бюджета.