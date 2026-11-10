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Мишустин призвал активнее вовлекать бизнес к космическим проектам
Мишустин призвал активнее вовлекать бизнес к космическим проектам - 10.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал активнее вовлекать бизнес к космическим проектам
Важно активнее вовлекать бизнес РФ к участию в проектах, связанных с космосом, и создавать стимулы для технологических новинок, заявил премьер-министр РФ Михаил | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:37+0300
2026-11-10T16:37+0300
2026-11-10T16:37+0300
технологии
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875079012.jpg?1794317854
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Важно активнее вовлекать бизнес РФ к участию в проектах, связанных с космосом, и создавать стимулы для технологических новинок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России".
"Все направления космической деятельности достаточно ресурсоемкие, масштабные, поэтому очень важно активнее вовлекать бизнес к участию в таких проектах и создавать дополнительные стимулы для инноваций и технологических новинок", - подчеркнул председатель правительства РФ.
По его словам, конкретные механизмы могут носить самый разный характер, в том числе помощь технологическим компаниям с оказанием пусковых услуг по доступной стоимости.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал активнее вовлекать бизнес к космическим проектам
Мишустин призвал активнее вовлекать бизнес к участию в проектах, связанных с космосом
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Важно активнее вовлекать бизнес РФ к участию в проектах, связанных с космосом, и создавать стимулы для технологических новинок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России".
"Все направления космической деятельности достаточно ресурсоемкие, масштабные, поэтому очень важно активнее вовлекать бизнес к участию в таких проектах и создавать дополнительные стимулы для инноваций и технологических новинок", - подчеркнул председатель правительства РФ.
По его словам, конкретные механизмы могут носить самый разный характер, в том числе помощь технологическим компаниям с оказанием пусковых услуг по доступной стоимости.