https://1prime.ru/20261110/mishustin-875079012.html

Мишустин призвал активнее вовлекать бизнес к космическим проектам

Мишустин призвал активнее вовлекать бизнес к космическим проектам - 10.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал активнее вовлекать бизнес к космическим проектам

Важно активнее вовлекать бизнес РФ к участию в проектах, связанных с космосом, и создавать стимулы для технологических новинок, заявил премьер-министр РФ Михаил | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:37+0300

2026-11-10T16:37+0300

2026-11-10T16:37+0300

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Важно активнее вовлекать бизнес РФ к участию в проектах, связанных с космосом, и создавать стимулы для технологических новинок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России". "Все направления космической деятельности достаточно ресурсоемкие, масштабные, поэтому очень важно активнее вовлекать бизнес к участию в таких проектах и создавать дополнительные стимулы для инноваций и технологических новинок", - подчеркнул председатель правительства РФ. По его словам, конкретные механизмы могут носить самый разный характер, в том числе помощь технологическим компаниям с оказанием пусковых услуг по доступной стоимости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, михаил мишустин