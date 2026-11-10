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Молдавия хочет сохранить сотрудничество с СНГ в торгово-экономической сфере

Молдавия хочет сохранить сотрудничество с СНГ в торгово-экономической сфере - 10.11.2026, ПРАЙМ

Молдавия хочет сохранить сотрудничество с СНГ в торгово-экономической сфере

Молдавия заинтересована в том, чтобы после выхода из СНГ сохранить сотрудничество с содружеством в торгово-экономической сфере, сообщил РИА Новости генеральный... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:22+0300

2026-11-10T18:22+0300

2026-11-10T18:22+0300

мировая экономика

молдавия

лебедев

майя санду

снг

мид

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Молдавия заинтересована в том, чтобы после выхода из СНГ сохранить сотрудничество с содружеством в торгово-экономической сфере, сообщил РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в марте, что республика рассчитывает остаться в зоне свободной торговли СНГ и сохранить часть экономических соглашений с содружеством, но при этом перестать быть членом организации. На вопрос о том, какие договоры о сотрудничестве с СНГ являются для Молдавии наиболее важными, Лебедев ответил "в торгово-экономической сфере". Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. На сегодняшний день Молдавия денонсировала 76 из 283 соглашений с СНГ, в процессе денонсации находятся еще 60.

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мировая экономика, молдавия, лебедев, майя санду, снг, мид