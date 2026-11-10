Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молдавия хочет сохранить сотрудничество с СНГ в торгово-экономической сфере - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/moldavija-875085762.html
Молдавия хочет сохранить сотрудничество с СНГ в торгово-экономической сфере
Молдавия хочет сохранить сотрудничество с СНГ в торгово-экономической сфере - 10.11.2026, ПРАЙМ
Молдавия хочет сохранить сотрудничество с СНГ в торгово-экономической сфере
Молдавия заинтересована в том, чтобы после выхода из СНГ сохранить сотрудничество с содружеством в торгово-экономической сфере, сообщил РИА Новости генеральный... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:22+0300
2026-11-10T18:22+0300
мировая экономика
молдавия
лебедев
майя санду
снг
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875085762.jpg?1794324177
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Молдавия заинтересована в том, чтобы после выхода из СНГ сохранить сотрудничество с содружеством в торгово-экономической сфере, сообщил РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в марте, что республика рассчитывает остаться в зоне свободной торговли СНГ и сохранить часть экономических соглашений с содружеством, но при этом перестать быть членом организации. На вопрос о том, какие договоры о сотрудничестве с СНГ являются для Молдавии наиболее важными, Лебедев ответил "в торгово-экономической сфере". Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. На сегодняшний день Молдавия денонсировала 76 из 283 соглашений с СНГ, в процессе денонсации находятся еще 60.
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, молдавия, лебедев, майя санду, снг, мид
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, ЛЕБЕДЕВ, Майя Санду, СНГ, МИД
18:22 10.11.2026
 
Молдавия хочет сохранить сотрудничество с СНГ в торгово-экономической сфере

Лебедев: Молдавия заинтересована в сотрудничестве с СНГ в торгово-экономической сфере

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Молдавия заинтересована в том, чтобы после выхода из СНГ сохранить сотрудничество с содружеством в торгово-экономической сфере, сообщил РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в марте, что республика рассчитывает остаться в зоне свободной торговли СНГ и сохранить часть экономических соглашений с содружеством, но при этом перестать быть членом организации.
На вопрос о том, какие договоры о сотрудничестве с СНГ являются для Молдавии наиболее важными, Лебедев ответил "в торгово-экономической сфере".
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. На сегодняшний день Молдавия денонсировала 76 из 283 соглашений с СНГ, в процессе денонсации находятся еще 60.
 
Мировая экономикаМОЛДАВИЯЛЕБЕДЕВМайя СандуСНГМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала