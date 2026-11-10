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Западные автобренды из Китая могут попасть под экспортные правила КНР

Западные автобренды из Китая могут попасть под экспортные правила КНР - 10.11.2026, ПРАЙМ

Западные автобренды из Китая могут попасть под экспортные правила КНР

Большинство китайских автомобилей имеют свою сервисную сеть в России, однако машины западных брендов, произведенные в Китае, могут попасть под ужесточенные... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:13+0300

2026-11-10T18:13+0300

2026-11-10T18:13+0300

бизнес

россия

китай

игорь моржаретто

volkswagen

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Большинство китайских автомобилей имеют свою сервисную сеть в России, однако машины западных брендов, произведенные в Китае, могут попасть под ужесточенные экспортные правила КНР, сообщил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто. Китай с 1 января 2027 года запретит экспорт автомобилей без подтверждения сервисной сети за рубежом. Производители обязаны будут доказать наличие в стране, куда планируется направить поставки, порядка нескольких десятков авторизованных сервисных центров и гарантировать поставку запчастей. "Я думаю, что правила ничего не изменят, потому что они существовали и раньше, сейчас их немного ужесточили. Если ввозятся автомобили китайских марок, то у большинства из них есть сервисная сеть в России. Но если возят автомобили, скажем, Volkswagen, произведенные в Китае, формально в России нет дилерских центров, и это может быть проблемой", - объяснил эксперт. Впрочем, по его словам, такие автомобили могут ввозиться в Россию через третьи страны. "Может, с какими-то конкретными моделями каких-то марок и будут проблемы. Однако в целом, серьезных изменений на рынке я не жду", - заключил Моржаретто.

китай

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бизнес, россия, китай, игорь моржаретто, volkswagen