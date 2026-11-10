https://1prime.ru/20261110/mosbirzha--875085402.html

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ - 10.11.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ

Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам МГКЛ после снижения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:18+0300

2026-11-10T18:18+0300

2026-11-10T18:18+0300

рынок

торги

мосбиржа

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_0:139:2782:1704_1920x0_80_0_0_e23c3155bbe1c912ae08e486664002ee.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам МГКЛ после снижения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. "МГКЛ. По состоянию на 17:49:00 текущая цена составила 0,4165 рубля (Отклонение - 21,64 %). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (0,5315 рубля)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 17.53 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 18.23 мск. По состоянию на 17.52 мск акции МГКЛ дешевели на 20,72% относительно предыдущего закрытия, до 0,42 рубля за бумагу. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа