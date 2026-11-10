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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам МГКЛ после снижения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:18+0300
2026-11-10T18:18+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам МГКЛ после снижения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. "МГКЛ. По состоянию на 17:49:00 текущая цена составила 0,4165 рубля (Отклонение - 21,64 %). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (0,5315 рубля)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 17.53 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 18.23 мск. По состоянию на 17.52 мск акции МГКЛ дешевели на 20,72% относительно предыдущего закрытия, до 0,42 рубля за бумагу. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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рынок, торги, мосбиржа
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ после снижения их стоимости на 20%
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам МГКЛ после снижения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка.
"МГКЛ. По состоянию на 17:49:00 текущая цена составила 0,4165 рубля (Отклонение - 21,64 %). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (0,5315 рубля)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 17.53 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 18.23 мск.
По состоянию на 17.52 мск акции МГКЛ дешевели на 20,72% относительно предыдущего закрытия, до 0,42 рубля за бумагу.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи
). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).