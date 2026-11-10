https://1prime.ru/20261110/mosbirzha-875075233.html

Курс юаня на Мосбирже растет

Курс юаня на Мосбирже растет - 10.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже растет

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник умеренно повышается, пытаясь закрепиться на уровне 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:26+0300

2026-11-10T15:26+0300

2026-11-10T15:26+0300

рынок

абу-даби

минфин

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_0:139:2782:1704_1920x0_80_0_0_e23c3155bbe1c912ae08e486664002ee.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник умеренно повышается, пытаясь закрепиться на уровне 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.17 мск повышался на 4 копейки (+0,4%) - до 12,41 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,36-12,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,09 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,76 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели умеренно повышается четвертую сессию подряд. Курс закрепляется на уровне 12,4 рубля за юань. "На валютном рынке российский рубль ослаб к основным валютам уже практически до минимумов с середины октября текущего года. Снижение нефтяных котировок не способствует устойчивости рубля, равно как и более высокие в ноябре покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Дополнительное давление, по его словам, также оказывает локальное снижение процентных ставок на денежном рынке. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,30% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,38% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.19 мск снижалась на 2,1% - до 90,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1% - до 101,8 пункта. Прогнозы Поддержку рублю продолжает оказывать достаточно жесткая денежно-кредитная политика Банка России, ограничивающая спрос на валюту, считает Андрей Порошин, финансовый аналитик Bitbanker. "Однако базовый сценарий до конца недели предполагает колебания доллара в диапазоне 81–85 рублей, евро — 91–95 рублей, юаня — 12,15–12,65 рубля с риском движения к верхним границам при неблагоприятных новостях", - оценивает он. Устойчивое закрепление курса юаня выше отметка 12,40 рубля повысит вероятность движения в район 12,50–12,65 рубля, уточняет Порошин. "При позитивных итогах переговоров в Абу-Даби, увеличении предложения валюты экспортерами возможно возвращение в область 12,15–12,30 рубля", - резюмирует он. Сам факт проведения переговоров и нейтральный либо умеренно позитивный информационный фон по их итогам способны поддержать российскую валюту, полагает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "В таком случае рубль может укрепиться, а курсы иностранных валют приблизиться к локальным минимумам: 70,80 рубля за доллар, 89,50 рубля за евро и 12 рублей за юань", - оценивает она.

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, абу-даби, минфин, банк россии