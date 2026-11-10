Рынок акций РФ снижается на ожиданиях новостей из Абу-Даби
Мосбиржа: рынок акций РФ снижается, пока инвесторы ожидают новостей из Абу-Даби
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем вторника, пока инвесторы ожидают информации из Абу-Даби с переговоров по украинскому урегулированию, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.17 мск снижался на 0,82% - до 2452,82 пункта. В
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,31% - до 90,43 доллара за баррель.
"Российский фондовый рынок демонстрирует умеренное снижение на фоне ожидания итогов трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби… Отсутствие оперативных позитивных сигналов способствует осторожности инвесторов и фиксации прибыли", - рассказала Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
Дополнительное давление на российские акции оказывает продолжающееся снижение нефтяных котировок на фоне ожиданий деэскалации конфликта между США и Ираном, добавил он.
"Участники рынка рассчитывают на появление сигналов о возможном сближении позиций сторон, однако конкретных договоренностей пока нет. Поэтому инвесторы не торопятся наращивать позиции, предпочитая дождаться более определенных новостей ", - отметил Владимир Чернов из Freedom Global.
Лидеры роста и снижения котировок
В лидерах роста - акции "Позитива" (+1,23%), "Т‑Технологий" (+1,14%), "Алросы" (+0,69%), "Яндекса" (+0,69%), "АФК Система" (+0,5%).
"Акции "Магнита" (+2,63%) продолжают дорожать четвертую торговую сессию подряд и сегодня вновь преодолели отметку 2000 рублей впервые с июня. При этом значимых новых корпоративных сообщений, способных полностью объяснить столь продолжительный подъем, пока нет", - отмечает Чернов.
В лидерах снижения - акции НЛМК (−2,15%), "Татнефти" (−2,1%), "Московского кредитного банка" (−2,07%), "Полюса" (−1,82%), "Северстали" (−1,58%).
Прогнозы
"Сегодня российский фондовый рынок может продемонстрировать крайне высокую волатильность в обе стороны, поскольку любые заявления по итогам трехсторонних переговоров способны спровоцировать резкие движения котировок", - считает Лозовой.
Чернов ожидает индекс Мосбиржи до конца текущей сессии в диапазоне 2430-2480 пунктов.
"Геополитический фактор, конечно, может провоцировать временные всплески волатильности, тем не менее завершение переговоров, вне зависимости от исхода, снимет неопределенность в той или иной степени, что может поспособствовать восстановлению индекса Мосбиржи в направлении 2500-2550 пунктов", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".