https://1prime.ru/20261110/moshenniki-875060628.html
Мошенники обещают россиянам компенсацию за сбои в работе сервисов
Мошенники обещают россиянам компенсацию за сбои в работе сервисов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники обещают россиянам компенсацию за сбои в работе сервисов
Мошенники рассылают россиянам сообщения с предложением получить якобы компенсацию за сбои в работе популярных сервисов, говорится в материалах МВД, с которыми... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:02+0300
2026-11-10T11:02+0300
2026-11-10T11:02+0300
мошенничество
технологии
общество
россия
мошенники
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875060628.jpg?1794297746
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам сообщения с предложением получить якобы компенсацию за сбои в работе популярных сервисов, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно им, злоумышленники рассылают россиянам сообщения с предложением получить якобы компенсацию за технические сбои в работе популярных сервисов. Чтобы получить такую "выплату", гражданина просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, на которую якобы должны поступить деньги. Кроме того, как отмечается в материалах, иногда аферисты также могут сообщать пользователю о якобы блокировке аккаунта, предлагая "восстановить" доступ к нему через сайт, который на самом деле является фишинговым.
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технологии, общество , россия, мошенники
Мошенничество, Технологии, Общество , РОССИЯ, МОШЕННИКИ
Мошенники обещают россиянам компенсацию за сбои в работе сервисов
МВД: мошенники обещают россиянам компенсацию за сбои в работе популярных сервисов
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам сообщения с предложением получить якобы компенсацию за сбои в работе популярных сервисов, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно им, злоумышленники рассылают россиянам сообщения с предложением получить якобы компенсацию за технические сбои в работе популярных сервисов. Чтобы получить такую "выплату", гражданина просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, на которую якобы должны поступить деньги.
Кроме того, как отмечается в материалах, иногда аферисты также могут сообщать пользователю о якобы блокировке аккаунта, предлагая "восстановить" доступ к нему через сайт, который на самом деле является фишинговым.