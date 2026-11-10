https://1prime.ru/20261110/moshenniki-875060628.html

Мошенники обещают россиянам компенсацию за сбои в работе сервисов

Мошенники обещают россиянам компенсацию за сбои в работе сервисов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники обещают россиянам компенсацию за сбои в работе сервисов

Мошенники рассылают россиянам сообщения с предложением получить якобы компенсацию за сбои в работе популярных сервисов, говорится в материалах МВД, с которыми... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:02+0300

2026-11-10T11:02+0300

2026-11-10T11:02+0300

мошенничество

технологии

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россия

мошенники

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам сообщения с предложением получить якобы компенсацию за сбои в работе популярных сервисов, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно им, злоумышленники рассылают россиянам сообщения с предложением получить якобы компенсацию за технические сбои в работе популярных сервисов. Чтобы получить такую "выплату", гражданина просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, на которую якобы должны поступить деньги. Кроме того, как отмечается в материалах, иногда аферисты также могут сообщать пользователю о якобы блокировке аккаунта, предлагая "восстановить" доступ к нему через сайт, который на самом деле является фишинговым.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , россия, мошенники