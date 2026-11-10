Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва вошла в тройку лидеров по условиям развития бизнеса и промышленности - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/moskva-875047404.html
Москва вошла в тройку лидеров по условиям развития бизнеса и промышленности
Москва вошла в тройку лидеров по условиям развития бизнеса и промышленности - 10.11.2026, ПРАЙМ
Москва вошла в тройку лидеров по условиям развития бизнеса и промышленности
Москва при сравнении с тридцаткой крупнейших городов Глобального Юга вошла в тройку лидеров по условиям для развития бизнеса и промышленности, к таким выводам... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:18+0300
2026-11-10T00:18+0300
россия
москва
сингапур
шанхай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875047404.jpg?1794259090
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Москва при сравнении с тридцаткой крупнейших городов Глобального Юга вошла в тройку лидеров по условиям для развития бизнеса и промышленности, к таким выводам пришли эксперты компании "Яков и Партнеры", с которыми ознакомилось РИА Новости. Глобальный Юг - условное геополитическое и социально-экономическое понятие, объединяющее преимущественно развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки, Карибского бассейна и Океании. Для комплексной оценки эксперты разработали индекс условий для развития бизнеса и промышленности городов, охватывающий 113 показателей. "Москва вошла в тройку лидеров по условиям для развития бизнеса и промышленности среди 30 городов Глобального Юга. Первые две строчки рейтинга заняли Сингапур и Шанхай", - отмечают аналитики. Наиболее сильные позиции Москвы связаны с условиями для размещения бизнеса и доступностью квалифицированных кадров, свидетельствуют данные исследования. Так, по фактору "Недвижимость и коммунальные услуги" город набрал свыше 70 баллов, уступив только Шанхаю. По человеческому капиталу и качеству жизни Москва также заняла второе место. Высокие позиции столица продемонстрировала и по качеству государственного управления и услуг. Вместе с тем одним из основных направлений дальнейшего развития Москвы остается инновационная экосистема. Несмотря на сильную инфраструктурную базу, разрыв в развитии инноваций остается одним из ключевых ограничений для дальнейшего укрепления позиций столицы. "Для сокращения разрыва с Сингапуром и Шанхаем важным направлением становится формирование и реализация стратегии технологического лидерства. Такая стратегия предполагает развитие научно-технологического потенциала, коммерциализацию разработок, внедрение передовых технологий и масштабирование производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции", - отметил гендиректор компании Яков Сергиенко. Исследование также показало, что города БРИКС+ в целом демонстрируют более благоприятные условия для развития бизнеса и промышленности. Медианное значение Индекса среди городов объединения составило 48,6 балла против 45,2 балла по всей выборке из 30 городов. По оценкам экспертов, основные преимущества городов БРИКС+ связаны с развитой инфраструктурной базой, включая недвижимость, транспортную и цифровую связность. При этом разрыв между участниками объединения остается значительным: Шанхай, Москва и Дубай входят в группу лидеров, тогда как другие города находятся на более ранних стадиях формирования делового климата. "Глобальный Юг перестает быть территорией догоняющего развития - его города все активнее формируют новую экономическую географию мира. Наше исследование показывает, что главный фактор конкурентоспособности сегодня - не отдельные преимущества, а способность города объединить инфраструктуру, технологии, капитал, государственные институты и таланты в комплексную систему развития", - указала эксперт аналитического центра компании "Яков и Партнеры" Диана Емельянова. "Именно такой подход позволит городам Глобального Юга укрепить свои позиции в мировой экономике и сформировать новые центры промышленного и технологического развития", - заключила она.
москва
сингапур
шанхай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сингапур, шанхай
РОССИЯ, МОСКВА, СИНГАПУР, Шанхай
00:18 10.11.2026
 
Москва вошла в тройку лидеров по условиям развития бизнеса и промышленности

Москва вошла в тройку лидеров по условиям для развития бизнеса и промышленности

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Москва при сравнении с тридцаткой крупнейших городов Глобального Юга вошла в тройку лидеров по условиям для развития бизнеса и промышленности, к таким выводам пришли эксперты компании "Яков и Партнеры", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Глобальный Юг - условное геополитическое и социально-экономическое понятие, объединяющее преимущественно развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки, Карибского бассейна и Океании. Для комплексной оценки эксперты разработали индекс условий для развития бизнеса и промышленности городов, охватывающий 113 показателей.
"Москва вошла в тройку лидеров по условиям для развития бизнеса и промышленности среди 30 городов Глобального Юга. Первые две строчки рейтинга заняли Сингапур и Шанхай", - отмечают аналитики.
Наиболее сильные позиции Москвы связаны с условиями для размещения бизнеса и доступностью квалифицированных кадров, свидетельствуют данные исследования. Так, по фактору "Недвижимость и коммунальные услуги" город набрал свыше 70 баллов, уступив только Шанхаю. По человеческому капиталу и качеству жизни Москва также заняла второе место.
Высокие позиции столица продемонстрировала и по качеству государственного управления и услуг. Вместе с тем одним из основных направлений дальнейшего развития Москвы остается инновационная экосистема. Несмотря на сильную инфраструктурную базу, разрыв в развитии инноваций остается одним из ключевых ограничений для дальнейшего укрепления позиций столицы.
"Для сокращения разрыва с Сингапуром и Шанхаем важным направлением становится формирование и реализация стратегии технологического лидерства. Такая стратегия предполагает развитие научно-технологического потенциала, коммерциализацию разработок, внедрение передовых технологий и масштабирование производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции", - отметил гендиректор компании Яков Сергиенко.
Исследование также показало, что города БРИКС+ в целом демонстрируют более благоприятные условия для развития бизнеса и промышленности. Медианное значение Индекса среди городов объединения составило 48,6 балла против 45,2 балла по всей выборке из 30 городов.
По оценкам экспертов, основные преимущества городов БРИКС+ связаны с развитой инфраструктурной базой, включая недвижимость, транспортную и цифровую связность. При этом разрыв между участниками объединения остается значительным: Шанхай, Москва и Дубай входят в группу лидеров, тогда как другие города находятся на более ранних стадиях формирования делового климата.
"Глобальный Юг перестает быть территорией догоняющего развития - его города все активнее формируют новую экономическую географию мира. Наше исследование показывает, что главный фактор конкурентоспособности сегодня - не отдельные преимущества, а способность города объединить инфраструктуру, технологии, капитал, государственные институты и таланты в комплексную систему развития", - указала эксперт аналитического центра компании "Яков и Партнеры" Диана Емельянова.
"Именно такой подход позволит городам Глобального Юга укрепить свои позиции в мировой экономике и сформировать новые центры промышленного и технологического развития", - заключила она.
 
РОССИЯМОСКВАСИНГАПУРШанхай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала