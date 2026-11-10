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Москва вошла в тройку лидеров по условиям развития бизнеса и промышленности

Москва вошла в тройку лидеров по условиям развития бизнеса и промышленности - 10.11.2026, ПРАЙМ

Москва вошла в тройку лидеров по условиям развития бизнеса и промышленности

Москва при сравнении с тридцаткой крупнейших городов Глобального Юга вошла в тройку лидеров по условиям для развития бизнеса и промышленности, к таким выводам... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T00:18+0300

2026-11-10T00:18+0300

2026-11-10T00:18+0300

россия

москва

сингапур

шанхай

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Москва при сравнении с тридцаткой крупнейших городов Глобального Юга вошла в тройку лидеров по условиям для развития бизнеса и промышленности, к таким выводам пришли эксперты компании "Яков и Партнеры", с которыми ознакомилось РИА Новости. Глобальный Юг - условное геополитическое и социально-экономическое понятие, объединяющее преимущественно развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки, Карибского бассейна и Океании. Для комплексной оценки эксперты разработали индекс условий для развития бизнеса и промышленности городов, охватывающий 113 показателей. "Москва вошла в тройку лидеров по условиям для развития бизнеса и промышленности среди 30 городов Глобального Юга. Первые две строчки рейтинга заняли Сингапур и Шанхай", - отмечают аналитики. Наиболее сильные позиции Москвы связаны с условиями для размещения бизнеса и доступностью квалифицированных кадров, свидетельствуют данные исследования. Так, по фактору "Недвижимость и коммунальные услуги" город набрал свыше 70 баллов, уступив только Шанхаю. По человеческому капиталу и качеству жизни Москва также заняла второе место. Высокие позиции столица продемонстрировала и по качеству государственного управления и услуг. Вместе с тем одним из основных направлений дальнейшего развития Москвы остается инновационная экосистема. Несмотря на сильную инфраструктурную базу, разрыв в развитии инноваций остается одним из ключевых ограничений для дальнейшего укрепления позиций столицы. "Для сокращения разрыва с Сингапуром и Шанхаем важным направлением становится формирование и реализация стратегии технологического лидерства. Такая стратегия предполагает развитие научно-технологического потенциала, коммерциализацию разработок, внедрение передовых технологий и масштабирование производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции", - отметил гендиректор компании Яков Сергиенко. Исследование также показало, что города БРИКС+ в целом демонстрируют более благоприятные условия для развития бизнеса и промышленности. Медианное значение Индекса среди городов объединения составило 48,6 балла против 45,2 балла по всей выборке из 30 городов. По оценкам экспертов, основные преимущества городов БРИКС+ связаны с развитой инфраструктурной базой, включая недвижимость, транспортную и цифровую связность. При этом разрыв между участниками объединения остается значительным: Шанхай, Москва и Дубай входят в группу лидеров, тогда как другие города находятся на более ранних стадиях формирования делового климата. "Глобальный Юг перестает быть территорией догоняющего развития - его города все активнее формируют новую экономическую географию мира. Наше исследование показывает, что главный фактор конкурентоспособности сегодня - не отдельные преимущества, а способность города объединить инфраструктуру, технологии, капитал, государственные институты и таланты в комплексную систему развития", - указала эксперт аналитического центра компании "Яков и Партнеры" Диана Емельянова. "Именно такой подход позволит городам Глобального Юга укрепить свои позиции в мировой экономике и сформировать новые центры промышленного и технологического развития", - заключила она.

москва

сингапур

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россия, москва, сингапур, шанхай