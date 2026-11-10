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Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок во вторник

Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок во вторник - 10.11.2026, ПРАЙМ

Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок во вторник

Жителей Москвы призвали использовать метро для поездок по городу во вторник в связи с локальными перекрытиями движения в ЦАО и ЗАО, сообщает столичный... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:30+0300

2026-11-10T09:30+0300

2026-11-10T09:32+0300

бизнес

москва

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Жителей Москвы призвали использовать метро для поездок по городу во вторник в связи с локальными перекрытиями движения в ЦАО и ЗАО, сообщает столичный департамент транспорта. "Сегодня в течение дня в ЦАО и ЗАО возможны временные локальные перекрытия движения. Рекомендуем воспользоваться метро, чтобы сэкономить время в пути", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе призвали водителей при поездке на автомобиле по возможности избегать поездок в часы вечернего разъезда - с 17.00 до 20.00. А также заложить дополнительное время на дорогу и быть готовыми скорректировать маршрут в любой момент.

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