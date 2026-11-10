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Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник

Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник - 10.11.2026, ПРАЙМ

Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник

Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник после временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:36+0300

2026-11-10T17:36+0300

2026-11-10T17:36+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник после временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее движение было временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал. "Движение открыто на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал, на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".

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бизнес, россия, москва