https://1prime.ru/20261110/moskva-875082585.html
Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник
Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник - 10.11.2026, ПРАЙМ
Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник
Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник после временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:36+0300
2026-11-10T17:36+0300
2026-11-10T17:36+0300
бизнес
россия
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875082585.jpg?1794321387
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник после временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее движение было временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал. "Движение открыто на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал, на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник
Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы во вторник после временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее движение было временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.
"Движение открыто на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал, на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".