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Чистый убыток ОГК-2 по МСФО за девять месяцев вырос в 12,8 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток ОГК-2 по МСФО за девять месяцев вырос в 12,8 раза
Чистый убыток ОГК-2 по МСФО за девять месяцев вырос в 12,8 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток ОГК-2 по МСФО за девять месяцев вырос в 12,8 раза
Чистый убыток ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО по итогам первых трех кварталов года подскочил 12,8 раза, до 612 миллионов рублей, следует из... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:06+0300
2026-11-10T17:06+0300
финансы
газпром
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО по итогам первых трех кварталов года подскочил 12,8 раза, до 612 миллионов рублей, следует из сообщения компании. "Выручка группы "ОГК-2" составила 134 миллиарда 184 миллионов рублей, что на 6,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Операционные расходы выросли на 4% по сравнению с 2025 годом до 131 миллиардов 551 миллиона рублей", - говорится также в сообщении. Прибыль от операционной деятельности составила 2,465 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 27,9%, до 11,51 миллиарда рублей. В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг".
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
финансы, газпром
Финансы, Газпром
17:06 10.11.2026
 
Чистый убыток ОГК-2 по МСФО за девять месяцев вырос в 12,8 раза

Чистый убыток ОГК-2 по МСФО за три квартала вырос в 12,8 раза

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО по итогам первых трех кварталов года подскочил 12,8 раза, до 612 миллионов рублей, следует из сообщения компании.
"Выручка группы "ОГК-2" составила 134 миллиарда 184 миллионов рублей, что на 6,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Операционные расходы выросли на 4% по сравнению с 2025 годом до 131 миллиардов 551 миллиона рублей", - говорится также в сообщении.
Прибыль от операционной деятельности составила 2,465 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 27,9%, до 11,51 миллиарда рублей.
В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг".
 
ФинансыГазпром
 
 
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