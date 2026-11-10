https://1prime.ru/20261110/mukhi-875058177.html
США выделили более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух
США выделили более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух - 10.11.2026, ПРАЙМ
США выделили более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух
Министерство сельского хозяйства США выделило более 690 миллионов долларов на строительство предприятия в Техасе, где будут выращивать до 300 миллионов... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:19+0300
2026-11-10T10:19+0300
2026-11-10T10:19+0300
мировая экономика
промышленность
техас
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875058177.jpg?1794295193
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США выделило более 690 миллионов долларов на строительство предприятия в Техасе, где будут выращивать до 300 миллионов стерилизованных мух в неделю, следует из данных американских госрасходов, которые изучило РИА Новости. Речь идет о новосветской мясной мухе, личинки которой проникают в раны и питаются живыми тканями. Паразит представляет угрозу, прежде всего, для скота, но может поражать и человека. Для борьбы с паразитом мух выращивают, облучают, чтобы они не могли размножаться, а затем выпускают в природу. Это позволяет сократить численность вредителя. Строительство предприятия началось в апреле на авиабазе Мур в Техасе. Это будет единственный действующий в стране завод по производству стерильных мух для борьбы с этим паразитом, следует из изученных РИА Новости документов. Ожидается, что предприятие в Техасе сможет производить 100 миллионов стерильных мух в неделю к концу 2027 года, а к концу 2028 года увеличит выпуск до 300 миллионов. Первый случай заражения в ходе нынешней вспышки в США подтвердили 3 июня у теленка в Техасе. В конце октября Минсельхоз сообщил об обнаружении паразита у собаки в Аризоне - впервые в этом штате. Власти установили 20-километровую зону заражения, ввели ограничения на перемещение животных и начали выпуск стерильных мух. Ранее США удалось искоренить новосветскую мясную муху на своей территории благодаря массовому выпуску стерильных особей. В стране об уничтожении паразита объявили в 1966 году, хотя повторные случаи заражения продолжались до 1982 года.
техас
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, промышленность, техас, сша
Мировая экономика, Промышленность, ТЕХАС, США
США выделили более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух
Минсельхоз США выделил более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США выделило более 690 миллионов долларов на строительство предприятия в Техасе, где будут выращивать до 300 миллионов стерилизованных мух в неделю, следует из данных американских госрасходов, которые изучило РИА Новости.
Речь идет о новосветской мясной мухе, личинки которой проникают в раны и питаются живыми тканями. Паразит представляет угрозу, прежде всего, для скота, но может поражать и человека. Для борьбы с паразитом мух выращивают, облучают, чтобы они не могли размножаться, а затем выпускают в природу. Это позволяет сократить численность вредителя.
Строительство предприятия началось в апреле на авиабазе Мур в Техасе. Это будет единственный действующий в стране завод по производству стерильных мух для борьбы с этим паразитом, следует из изученных РИА Новости документов.
Ожидается, что предприятие в Техасе сможет производить 100 миллионов стерильных мух в неделю к концу 2027 года, а к концу 2028 года увеличит выпуск до 300 миллионов.
Первый случай заражения в ходе нынешней вспышки в США подтвердили 3 июня у теленка в Техасе. В конце октября Минсельхоз сообщил об обнаружении паразита у собаки в Аризоне - впервые в этом штате. Власти установили 20-километровую зону заражения, ввели ограничения на перемещение животных и начали выпуск стерильных мух.
Ранее США удалось искоренить новосветскую мясную муху на своей территории благодаря массовому выпуску стерильных особей. В стране об уничтожении паразита объявили в 1966 году, хотя повторные случаи заражения продолжались до 1982 года.