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США выделили более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух - 10.11.2026, ПРАЙМ
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США выделили более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух
США выделили более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух - 10.11.2026, ПРАЙМ
США выделили более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух
Министерство сельского хозяйства США выделило более 690 миллионов долларов на строительство предприятия в Техасе, где будут выращивать до 300 миллионов... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:19+0300
2026-11-10T10:19+0300
мировая экономика
промышленность
техас
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США выделило более 690 миллионов долларов на строительство предприятия в Техасе, где будут выращивать до 300 миллионов стерилизованных мух в неделю, следует из данных американских госрасходов, которые изучило РИА Новости. Речь идет о новосветской мясной мухе, личинки которой проникают в раны и питаются живыми тканями. Паразит представляет угрозу, прежде всего, для скота, но может поражать и человека. Для борьбы с паразитом мух выращивают, облучают, чтобы они не могли размножаться, а затем выпускают в природу. Это позволяет сократить численность вредителя. Строительство предприятия началось в апреле на авиабазе Мур в Техасе. Это будет единственный действующий в стране завод по производству стерильных мух для борьбы с этим паразитом, следует из изученных РИА Новости документов. Ожидается, что предприятие в Техасе сможет производить 100 миллионов стерильных мух в неделю к концу 2027 года, а к концу 2028 года увеличит выпуск до 300 миллионов. Первый случай заражения в ходе нынешней вспышки в США подтвердили 3 июня у теленка в Техасе. В конце октября Минсельхоз сообщил об обнаружении паразита у собаки в Аризоне - впервые в этом штате. Власти установили 20-километровую зону заражения, ввели ограничения на перемещение животных и начали выпуск стерильных мух. Ранее США удалось искоренить новосветскую мясную муху на своей территории благодаря массовому выпуску стерильных особей. В стране об уничтожении паразита объявили в 1966 году, хотя повторные случаи заражения продолжались до 1982 года.
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мировая экономика, промышленность, техас, сша
Мировая экономика, Промышленность, ТЕХАС, США
10:19 10.11.2026
 
США выделили более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух

Минсельхоз США выделил более 690 миллионов долларов на фабрику для разведения мух

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США выделило более 690 миллионов долларов на строительство предприятия в Техасе, где будут выращивать до 300 миллионов стерилизованных мух в неделю, следует из данных американских госрасходов, которые изучило РИА Новости.
Речь идет о новосветской мясной мухе, личинки которой проникают в раны и питаются живыми тканями. Паразит представляет угрозу, прежде всего, для скота, но может поражать и человека. Для борьбы с паразитом мух выращивают, облучают, чтобы они не могли размножаться, а затем выпускают в природу. Это позволяет сократить численность вредителя.
Строительство предприятия началось в апреле на авиабазе Мур в Техасе. Это будет единственный действующий в стране завод по производству стерильных мух для борьбы с этим паразитом, следует из изученных РИА Новости документов.
Ожидается, что предприятие в Техасе сможет производить 100 миллионов стерильных мух в неделю к концу 2027 года, а к концу 2028 года увеличит выпуск до 300 миллионов.
Первый случай заражения в ходе нынешней вспышки в США подтвердили 3 июня у теленка в Техасе. В конце октября Минсельхоз сообщил об обнаружении паразита у собаки в Аризоне - впервые в этом штате. Власти установили 20-километровую зону заражения, ввели ограничения на перемещение животных и начали выпуск стерильных мух.
Ранее США удалось искоренить новосветскую мясную муху на своей территории благодаря массовому выпуску стерильных особей. В стране об уничтожении паразита объявили в 1966 году, хотя повторные случаи заражения продолжались до 1982 года.
 
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