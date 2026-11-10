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Избиратели в Калифорнии отвергли разовый налог в 5% для миллиардеров

Избиратели в Калифорнии отвергли разовый налог в 5% для миллиардеров - 10.11.2026, ПРАЙМ

Избиратели в Калифорнии отвергли разовый налог в 5% для миллиардеров

Избиратели американского штата Калифорния отклонили инициативу о введении разового налога по ставке 5% на состояния миллиардеров, сообщает агентство Ассошиэйтед | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:40+0300

2026-11-10T11:40+0300

2026-11-10T11:40+0300

налоги

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сергей брин

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налог

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Избиратели американского штата Калифорния отклонили инициативу о введении разового налога по ставке 5% на состояния миллиардеров, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Мера должна была коснуться жителей штата с состоянием более миллиарда долларов. Сторонники инициативы утверждали, что поступления помогут избежать закрытия больниц и массовых увольнений из-за сокращения федерального финансирования. Голосов против введения налога оказалось достаточно, чтобы отклонить инициативу, установило агентство. Противники налога собрали примерно в десять раз больше средств, чем его сторонники, отмечает агентство. Сооснователь Google Сергей Брин направил более 100 миллионов долларов политическому комитету, выступавшему против инициативы. Профсоюз медработников, поддержавший налог, рассчитывал за его счет компенсировать сокращение федерального финансирования здравоохранения. По оценке профсоюза, штат потеряет 100 миллиардов долларов за пять лет, пишет Ассошиэйтед Пресс. Сторонники налога заявили, что вновь вынесут его на голосование в 2028 году, если пациентов не удастся защитить от последствий сокращения финансирования здравоохранения, передает агентство. Госсекретарь штата Ширли Вебер сообщала, что сторонники налога собрали необходимое число подписей для вынесения инициативы на голосование. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступал против налога. Оппоненты инициативы предупреждали о риске переезда миллиардеров в другие штаты.

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калифорния, сергей брин, сша, налог