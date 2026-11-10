Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Избиратели в Калифорнии отвергли разовый налог в 5% для миллиардеров - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20261110/nalog-875063455.html
Избиратели в Калифорнии отвергли разовый налог в 5% для миллиардеров
Избиратели в Калифорнии отвергли разовый налог в 5% для миллиардеров - 10.11.2026, ПРАЙМ
Избиратели в Калифорнии отвергли разовый налог в 5% для миллиардеров
Избиратели американского штата Калифорния отклонили инициативу о введении разового налога по ставке 5% на состояния миллиардеров, сообщает агентство Ассошиэйтед | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:40+0300
2026-11-10T11:40+0300
налоги
калифорния
сергей брин
сша
налог
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875063455.jpg?1794300038
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Избиратели американского штата Калифорния отклонили инициативу о введении разового налога по ставке 5% на состояния миллиардеров, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Мера должна была коснуться жителей штата с состоянием более миллиарда долларов. Сторонники инициативы утверждали, что поступления помогут избежать закрытия больниц и массовых увольнений из-за сокращения федерального финансирования. Голосов против введения налога оказалось достаточно, чтобы отклонить инициативу, установило агентство. Противники налога собрали примерно в десять раз больше средств, чем его сторонники, отмечает агентство. Сооснователь Google Сергей Брин направил более 100 миллионов долларов политическому комитету, выступавшему против инициативы. Профсоюз медработников, поддержавший налог, рассчитывал за его счет компенсировать сокращение федерального финансирования здравоохранения. По оценке профсоюза, штат потеряет 100 миллиардов долларов за пять лет, пишет Ассошиэйтед Пресс. Сторонники налога заявили, что вновь вынесут его на голосование в 2028 году, если пациентов не удастся защитить от последствий сокращения финансирования здравоохранения, передает агентство. Госсекретарь штата Ширли Вебер сообщала, что сторонники налога собрали необходимое число подписей для вынесения инициативы на голосование. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступал против налога. Оппоненты инициативы предупреждали о риске переезда миллиардеров в другие штаты.
калифорния
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
калифорния, сергей брин, сша, налог
Налоги, Калифорния, Сергей Брин, США, НАЛОГ
11:40 10.11.2026
 
Избиратели в Калифорнии отвергли разовый налог в 5% для миллиардеров

AP: избиратели в Калифорнии отвергли идею о разовом налоге в 5% для миллиардеров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Избиратели американского штата Калифорния отклонили инициативу о введении разового налога по ставке 5% на состояния миллиардеров, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Мера должна была коснуться жителей штата с состоянием более миллиарда долларов. Сторонники инициативы утверждали, что поступления помогут избежать закрытия больниц и массовых увольнений из-за сокращения федерального финансирования.
Голосов против введения налога оказалось достаточно, чтобы отклонить инициативу, установило агентство.
Противники налога собрали примерно в десять раз больше средств, чем его сторонники, отмечает агентство. Сооснователь Google Сергей Брин направил более 100 миллионов долларов политическому комитету, выступавшему против инициативы.
Профсоюз медработников, поддержавший налог, рассчитывал за его счет компенсировать сокращение федерального финансирования здравоохранения. По оценке профсоюза, штат потеряет 100 миллиардов долларов за пять лет, пишет Ассошиэйтед Пресс.
Сторонники налога заявили, что вновь вынесут его на голосование в 2028 году, если пациентов не удастся защитить от последствий сокращения финансирования здравоохранения, передает агентство.
Госсекретарь штата Ширли Вебер сообщала, что сторонники налога собрали необходимое число подписей для вынесения инициативы на голосование. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступал против налога. Оппоненты инициативы предупреждали о риске переезда миллиардеров в другие штаты.
 
НалогиКалифорнияСергей БринСШАНАЛОГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала