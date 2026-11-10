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Риелтор рассказал, где самые высокие налоги на покупку жилья иностранцами

Риелтор рассказал, где самые высокие налоги на покупку жилья иностранцами - 10.11.2026, ПРАЙМ

Риелтор рассказал, где самые высокие налоги на покупку жилья иностранцами

Самые высокие налоги на покупку жилья иностранцами в Сингапуре, рассказал РИА Недвижимость представитель Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Виктор... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:50+0300

2026-11-10T10:50+0300

2026-11-10T10:50+0300

недвижимость

бизнес

сингапур

канада

австралия

ес

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Самые высокие налоги на покупку жилья иностранцами в Сингапуре, рассказал РИА Недвижимость представитель Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Виктор Садыгов. "Самые высокие налоги для иностранцев в Сингапуре. Там платят дополнительный гербовый сбор ABSD - 60% стоимости объекта (65% при покупке через компанию или траст) плюс базовый гербовый сбор по прогрессивной шкале до 6%. Фактически к цене объекта добавляется больше 60%: квартира за 1 миллион долларов обходится покупателю примерно в 1,6 миллиона", - сказал он. На втором месте по величине налогов на покупку жилой недвижимости иностранцами, по словам риелтора, находится Канада. Как пояснил Садыгов, ставки там разнятся в зависимости от локации: в Онтарио иностранец платит налог на спекуляцию для нерезидентов в размере 25%, в Торонто - сверху еще 10% муниципального налога, в ряде округов Британской Колумбии, включая Ванкувер, надбавка составляет 20%. Кроме того, до 1 января 2027 года в крупных городах Канады для большинства иностранцев действует федеральный запрет на покупку жилья, подчеркнул он. Замыкает тройку стран с самыми высокими налогами Австралия, где иностранец платит сбор за одобрение сделки FIRB, который составляет около 15 тысяч австралийских долларов (почти 855 тысяч рублей) за новостройку стоимостью до 1 миллиона в местной валюте (почти 57 миллионов рублей), а также надбавку штата (в Новом Южном Уэльсе - 9%, в Виктории и Квинсленде - 8%) и обычную пошлину, совокупно около 13-15% налогов только при входе на рынок, сообщил Садыгов. При этом с апреля 2025 года иностранцам запрещено покупать готовое жилье в Австралии, а доступны только новостройки и земля под застройку. "За последние пять лет я вижу довольно понятную тенденцию: страны, где иностранцы активно покупают недвижимость, постепенно вводят дополнительные ограничения. Сингапур, например, еще несколько лет назад взимал с иностранцев 30%, а теперь уже 60%. Великобритания с 2021 года добавила нерезидентам два процентных пункта к гербовому сбору. Причина в основном одна – власти пытаются сдержать рост цен на жилье и защитить интересы местных покупателей", – пояснил гендиректор агентства недвижимости "ГЖА.рф" Алексей Котлов. Как рассказали в агентстве Sunway Estates, в 2027 году заметное повышение налога может произойти в Греции. Власти страны предложили с 1 июля увеличить с 3 до 15% налог на приобретение жилой недвижимости для определенных категорий покупателей из стран за пределами ЕС и Европейской экономической зоны. С учетом муниципальной надбавки общая ставка может достичь 15,45%. Инициатива обусловлена желанием сдержать рост цен и сделать жилье доступнее для граждан Греции, отметили в агентстве. В Испании заявленная в 2025 году инициатива налога в 100% на покупку недвижимости для нерезидентов стран ЕС так и не была принята парламентом, но в ноябре в стране пройдут досрочные выборы, и от состава нового правительства зависит, вернется ли эта идея в повестку дня, добавил Садыгов.

сингапур

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, сингапур, канада, австралия, ес