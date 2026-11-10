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Путешественники из СЗФО для зарубежного отдыха предпочитают Турцию и Китай - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Путешественники из СЗФО для зарубежного отдыха предпочитают Турцию и Китай
Путешественники из СЗФО для зарубежного отдыха предпочитают Турцию и Китай - 10.11.2026, ПРАЙМ
Путешественники из СЗФО для зарубежного отдыха предпочитают Турцию и Китай
Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха туристов из Северо-Западного федерального округа, рассказали РИА Новости в сервисе... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:26+0300
2026-11-10T09:11+0300
бизнес
туризм
россия
турция
китай
белоруссия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха туристов из Северо-Западного федерального округа, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Чаще всего участники называли Турцию и Китай. Каждую из этих стран выбрали по 24% опрошенных в округе. В целом по России Турцию планируют посетить 27% опрошенных, а в Китай собираются 22%", - выяснили в сервисе, какие страны путешественники из СЗФО точно планируют посетить в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, в список популярных направлений у данных путешественников вошли Белоруссия, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Вьетнам. Аналитики выяснили, что при выборе страны туристы чаще всего ориентируются на доступную цену, природу, климат и безопасность в стране планируемого отдыха. Среди важных критериев они также выбирают простоту организации поездки и обращают внимание на личный опыт или рекомендации знакомых.
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, турция, китай, белоруссия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ
08:26 10.11.2026 (обновлено: 09:11 10.11.2026)
 
Путешественники из СЗФО для зарубежного отдыха предпочитают Турцию и Китай

Туристы из СЗФО назвали Турцию и Китай самыми популярными зарубежными направлениями

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха туристов из Северо-Западного федерального округа, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Чаще всего участники называли Турцию и Китай. Каждую из этих стран выбрали по 24% опрошенных в округе. В целом по России Турцию планируют посетить 27% опрошенных, а в Китай собираются 22%", - выяснили в сервисе, какие страны путешественники из СЗФО точно планируют посетить в ближайшие 12 месяцев.
Кроме того, в список популярных направлений у данных путешественников вошли Белоруссия, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Вьетнам.
Аналитики выяснили, что при выборе страны туристы чаще всего ориентируются на доступную цену, природу, климат и безопасность в стране планируемого отдыха. Среди важных критериев они также выбирают простоту организации поездки и обращают внимание на личный опыт или рекомендации знакомых.
 
БизнесТуризмРОССИЯТУРЦИЯКИТАЙБЕЛОРУССИЯ
 
 
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