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Путешественники из СЗФО для зарубежного отдыха предпочитают Турцию и Китай

Путешественники из СЗФО для зарубежного отдыха предпочитают Турцию и Китай - 10.11.2026, ПРАЙМ

Путешественники из СЗФО для зарубежного отдыха предпочитают Турцию и Китай

Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха туристов из Северо-Западного федерального округа, рассказали РИА Новости в сервисе... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T08:26+0300

2026-11-10T08:26+0300

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китай

белоруссия

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха туристов из Северо-Западного федерального округа, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Чаще всего участники называли Турцию и Китай. Каждую из этих стран выбрали по 24% опрошенных в округе. В целом по России Турцию планируют посетить 27% опрошенных, а в Китай собираются 22%", - выяснили в сервисе, какие страны путешественники из СЗФО точно планируют посетить в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, в список популярных направлений у данных путешественников вошли Белоруссия, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Вьетнам. Аналитики выяснили, что при выборе страны туристы чаще всего ориентируются на доступную цену, природу, климат и безопасность в стране планируемого отдыха. Среди важных критериев они также выбирают простоту организации поездки и обращают внимание на личный опыт или рекомендации знакомых.

турция

китай

белоруссия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, турция, китай, белоруссия