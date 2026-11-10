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Инициатива "сделано в Европе" может ослабить НАТО, заявили в Британии
Инициатива "сделано в Европе" может ослабить НАТО, заявили в Британии - 10.11.2026, ПРАЙМ
Инициатива "сделано в Европе" может ослабить НАТО, заявили в Британии
Инициатива Европейского союза "сделано в Европе" может подорвать экономическое сотрудничество между странами-членами НАТО и сделать альянс слабее, считает... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:12+0300
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ЛОНДОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Инициатива Европейского союза "сделано в Европе" может подорвать экономическое сотрудничество между странами-членами НАТО и сделать альянс слабее, считает министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. "Сделано в Европе" - это стратегия Евросоюза, направленная на усиление собственного промышленного потенциала, поддержку производства и снижение зависимости от импорта из других стран. "Нам нужно внимательно следить за такими инициативами, как "сделано в Европе". Если мы не будем осторожны, идеи в духе правил конкуренции и принципа "покупай европейское" могут пойти вразрез с экономическим сотрудничеством внутри НАТО. В итоге это сделает нас коллективно слабее, а не сильнее", - заявил Стритинг в интервью газете Financial Times. Издание Politico в сентябре сообщало, что почти половина стран-членов ЕС выступили за ослабление принципа "покупай европейское" за счет открытия оборонного направления будущего Европейского фонда конкурентоспособности (ECF) для третьих стран.
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мировая экономика, великобритания, нато, ес, европа
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАТО, ЕС, ЕВРОПА
Инициатива "сделано в Европе" может ослабить НАТО, заявили в Британии
Стритинг: инициатива ЕС "сделано в Европе" может сделать НАТО слабее
ЛОНДОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Инициатива Европейского союза "сделано в Европе" может подорвать экономическое сотрудничество между странами-членами НАТО и сделать альянс слабее, считает министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.
"Сделано в Европе" - это стратегия Евросоюза, направленная на усиление собственного промышленного потенциала, поддержку производства и снижение зависимости от импорта из других стран.
"Нам нужно внимательно следить за такими инициативами, как "сделано в Европе". Если мы не будем осторожны, идеи в духе правил конкуренции и принципа "покупай европейское" могут пойти вразрез с экономическим сотрудничеством внутри НАТО. В итоге это сделает нас коллективно слабее, а не сильнее", - заявил Стритинг в интервью газете Financial Times.
Издание Politico в сентябре сообщало, что почти половина стран-членов ЕС выступили за ослабление принципа "покупай европейское" за счет открытия оборонного направления будущего Европейского фонда конкурентоспособности (ECF) для третьих стран.