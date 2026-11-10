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Названы причины перетока покупателей столичных новостроек в Подмосковье - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Названы причины перетока покупателей столичных новостроек в Подмосковье
Названы причины перетока покупателей столичных новостроек в Подмосковье - 10.11.2026, ПРАЙМ
Названы причины перетока покупателей столичных новостроек в Подмосковье
В 2026 году около 40% покупателей новостроек столичного региона переориентировались с Москвы на Подмосковье — вдвое больше, чем годом ранее, когда их доля... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T02:02+0300
2026-11-10T02:02+0300
бизнес
недвижимость
московская область
москва
новостройки
эксклюзив
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. В 2026 году около 40% покупателей новостроек столичного региона переориентировались с Москвы на Подмосковье — вдвое больше, чем годом ранее, когда их доля составляла 20%. Как рассказал агентству "Прайм" рассказал президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, у такого тренда есть несколько вполне объяснимых причин.Главная из них — разница в цене. Из-за высокой стоимости заемных ресурсов квартиры в московских новостройках доступны немногим."Цена квадратного метра в "старой" Москве преодолела психологический порог в 500 тысяч рублей, тогда как в ближайших городах-спутниках — Мытищах, Красногорске — она колеблется в пределах 250-280 тысяч рублей", — отметил эксперт.Второй фактор — развитие транспортной инфраструктуры, включая масштабный выход столичного метро за пределы МКАД. Амбициозные планы, недавно озвученные Правительством Москвы, дают серьезное преимущество агломерациям, куда дойдет подземка. Уже сейчас более 1 миллиона жителей Московской области ежедневно ездят на работу в столицу.За последние годы была проделана колоссальная работа по возведению новых развязок, строительству путепроводов и инфраструктурных объектов. Это существенно изменило скорость трафика между областью и столицей и одновременно сделало привлекательным подмосковное жилье. Опросы показывают, что его сегодня выбирают молодые люди 25-30 лет, имеющие автомобили.Кроме того, жилье в Подмосковье более разнообразно по формату: это может быть похожая на столичные новостройки 20-этажная "свечка", а может быть малоэтажный жилой комплекс в зеленой и тихой зоне. Все эти факторы в совокупности влияют на выбор покупателей.Цифры подтверждают тренд. В январе–августе 2026 года доля Подмосковья в общем объеме сделок с новостройками в Московской агломерации составила 44,6%, тогда как годом ранее этот показатель был 35,9%."В Москве спрос на новостройки за тот же период сократился на 37,2%, а в Подмосковье — лишь на 8,8%. Таким образом, переток спроса в Подмосковье — это устойчивый тренд", — заключает Кирилл Кулаков.
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бизнес, недвижимость, московская область, москва, новостройки, эксклюзив
Бизнес, Недвижимость, Московская область, МОСКВА, новостройки, Эксклюзив
02:02 10.11.2026
 
Названы причины перетока покупателей столичных новостроек в Подмосковье

Кулаков: спрос на подмосковные новостройки обогнал Москву вдвое

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. В 2026 году около 40% покупателей новостроек столичного региона переориентировались с Москвы на Подмосковье — вдвое больше, чем годом ранее, когда их доля составляла 20%. Как рассказал агентству "Прайм" рассказал президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, у такого тренда есть несколько вполне объяснимых причин.
Главная из них — разница в цене. Из-за высокой стоимости заемных ресурсов квартиры в московских новостройках доступны немногим.
"Цена квадратного метра в "старой" Москве преодолела психологический порог в 500 тысяч рублей, тогда как в ближайших городах-спутниках — Мытищах, Красногорске — она колеблется в пределах 250-280 тысяч рублей", — отметил эксперт.
Второй фактор — развитие транспортной инфраструктуры, включая масштабный выход столичного метро за пределы МКАД. Амбициозные планы, недавно озвученные Правительством Москвы, дают серьезное преимущество агломерациям, куда дойдет подземка. Уже сейчас более 1 миллиона жителей Московской области ежедневно ездят на работу в столицу.
За последние годы была проделана колоссальная работа по возведению новых развязок, строительству путепроводов и инфраструктурных объектов. Это существенно изменило скорость трафика между областью и столицей и одновременно сделало привлекательным подмосковное жилье. Опросы показывают, что его сегодня выбирают молодые люди 25-30 лет, имеющие автомобили.
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Кроме того, жилье в Подмосковье более разнообразно по формату: это может быть похожая на столичные новостройки 20-этажная "свечка", а может быть малоэтажный жилой комплекс в зеленой и тихой зоне. Все эти факторы в совокупности влияют на выбор покупателей.
Цифры подтверждают тренд. В январе–августе 2026 года доля Подмосковья в общем объеме сделок с новостройками в Московской агломерации составила 44,6%, тогда как годом ранее этот показатель был 35,9%.
"В Москве спрос на новостройки за тот же период сократился на 37,2%, а в Подмосковье — лишь на 8,8%. Таким образом, переток спроса в Подмосковье — это устойчивый тренд", — заключает Кирилл Кулаков.
 
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