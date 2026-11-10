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Акционеры Nvidia обвинили главу компании в "сокрытии связи с женщиной" - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Акционеры Nvidia обвинили главу компании в "сокрытии связи с женщиной"
Акционеры Nvidia обвинили главу компании в "сокрытии связи с женщиной" - 10.11.2026, ПРАЙМ
Акционеры Nvidia обвинили главу компании в "сокрытии связи с женщиной"
Акционеры подали в суд на компанию Nvidia и ее главу Дженсена Хуанга, обвинив их в сокрытии информации о связи последнего с женщиной, которую американские... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:47+0300
2026-11-10T15:05+0300
технологии
мировая экономика
калифорния
nvidia
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Акционеры подали в суд на компанию Nvidia и ее главу Дженсена Хуанга, обвинив их в сокрытии информации о связи последнего с женщиной, которую американские спецслужбы считают информатором китайской разведки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст жалобы. "Согласно жалобе, поданной в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, ответчики ввели в заблуждение акционеров относительно предположительной связи Хуанга с Элис Хуанг… и не проинформировали, что эта тема порождает озабоченность в сфере национальной безопасности, которая угрожает репутации и деловым перспективам Nvidia", - говорится в материале. Иск подал акционер по имени Марк Кистенмахер, он оформлен как групповой иск. Газета New York Times ранее бездоказательно сообщила, что предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Представитель Nvidia Джон Риццо ранее объявлял, что Хуанг намерен продолжить работу. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил 9 ноября, что "утверждения о так называемом китайском шпионаже" в деле главы Nvidia совершенно беспочвенны.
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технологии, мировая экономика, калифорния, nvidia, new york times, мид кнр
Технологии, Мировая экономика, Калифорния, Nvidia, New York Times, МИД КНР
13:47 10.11.2026 (обновлено: 15:05 10.11.2026)
 
Акционеры Nvidia обвинили главу компании в "сокрытии связи с женщиной"

Reuters: акционеры Nvidia обвинили Хуанга в сокрытии его связи с информатором разведки КНР

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг
Президент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Акционеры подали в суд на компанию Nvidia и ее главу Дженсена Хуанга, обвинив их в сокрытии информации о связи последнего с женщиной, которую американские спецслужбы считают информатором китайской разведки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст жалобы.
"Согласно жалобе, поданной в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, ответчики ввели в заблуждение акционеров относительно предположительной связи Хуанга с Элис Хуанг… и не проинформировали, что эта тема порождает озабоченность в сфере национальной безопасности, которая угрожает репутации и деловым перспективам Nvidia", - говорится в материале.
Иск подал акционер по имени Марк Кистенмахер, он оформлен как групповой иск.
Газета New York Times ранее бездоказательно сообщила, что предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Представитель Nvidia Джон Риццо ранее объявлял, что Хуанг намерен продолжить работу.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил 9 ноября, что "утверждения о так называемом китайском шпионаже" в деле главы Nvidia совершенно беспочвенны.
 
ТехнологииМировая экономикаКалифорнияNvidiaNew York TimesМИД КНР
 
 
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