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Акционеры Nvidia обвинили главу компании в "сокрытии связи с женщиной"

Акционеры Nvidia обвинили главу компании в "сокрытии связи с женщиной" - 10.11.2026, ПРАЙМ

Акционеры Nvidia обвинили главу компании в "сокрытии связи с женщиной"

Акционеры подали в суд на компанию Nvidia и ее главу Дженсена Хуанга, обвинив их в сокрытии информации о связи последнего с женщиной, которую американские... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:47+0300

2026-11-10T13:47+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Акционеры подали в суд на компанию Nvidia и ее главу Дженсена Хуанга, обвинив их в сокрытии информации о связи последнего с женщиной, которую американские спецслужбы считают информатором китайской разведки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст жалобы. "Согласно жалобе, поданной в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, ответчики ввели в заблуждение акционеров относительно предположительной связи Хуанга с Элис Хуанг… и не проинформировали, что эта тема порождает озабоченность в сфере национальной безопасности, которая угрожает репутации и деловым перспективам Nvidia", - говорится в материале. Иск подал акционер по имени Марк Кистенмахер, он оформлен как групповой иск. Газета New York Times ранее бездоказательно сообщила, что предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Представитель Nvidia Джон Риццо ранее объявлял, что Хуанг намерен продолжить работу. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил 9 ноября, что "утверждения о так называемом китайском шпионаже" в деле главы Nvidia совершенно беспочвенны.

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технологии, мировая экономика, калифорния, nvidia, new york times, мид кнр