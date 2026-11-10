Акционеры Nvidia обвинили главу компании в "сокрытии связи с женщиной"
Reuters: акционеры Nvidia обвинили Хуанга в сокрытии его связи с информатором разведки КНР
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Акционеры подали в суд на компанию Nvidia и ее главу Дженсена Хуанга, обвинив их в сокрытии информации о связи последнего с женщиной, которую американские спецслужбы считают информатором китайской разведки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст жалобы.
"Согласно жалобе, поданной в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, ответчики ввели в заблуждение акционеров относительно предположительной связи Хуанга с Элис Хуанг… и не проинформировали, что эта тема порождает озабоченность в сфере национальной безопасности, которая угрожает репутации и деловым перспективам Nvidia", - говорится в материале.
Иск подал акционер по имени Марк Кистенмахер, он оформлен как групповой иск.
Газета New York Times ранее бездоказательно сообщила, что предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Представитель Nvidia Джон Риццо ранее объявлял, что Хуанг намерен продолжить работу.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил 9 ноября, что "утверждения о так называемом китайском шпионаже" в деле главы Nvidia совершенно беспочвенны.