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"Заслон" требует с ОАК 1,7 млрд рублей через арбитраж Москвы - 10.11.2026, ПРАЙМ
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"Заслон" требует с ОАК 1,7 млрд рублей через арбитраж Москвы
"Заслон" требует с ОАК 1,7 млрд рублей через арбитраж Москвы - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Заслон" требует с ОАК 1,7 млрд рублей через арбитраж Москвы
Санкт-Петербургское АО "Заслон", производящее радиолокационное оборудование, просит арбитражный суд Москвы взыскать около 1,7 миллиарда рублей с Объединенной... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:13+0300
2026-11-10T16:19+0300
бизнес
промышленность
технологии
оак
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Санкт-Петербургское АО "Заслон", производящее радиолокационное оборудование, просит арбитражный суд Москвы взыскать около 1,7 миллиарда рублей с Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Основания исковых требований пока не уточняются. К рассмотрению спора суд приступит в январе. Третьими лицами к делу привлечены столичное АО "Авиаприбор-Восход", тверское АО "514 авиационный ремонтный завод" и подмосковное АО "НПП "Магратеп". АО "Заслон" занимается разработкой и производством радиолокационного и радионавигационного оборудования. ОАК была создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов, как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы полного жизненного цикла авиационной техники.
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бизнес, промышленность, технологии, оак
Бизнес, Промышленность, Технологии, ОАК
16:13 10.11.2026 (обновлено: 16:19 10.11.2026)
 
"Заслон" требует с ОАК 1,7 млрд рублей через арбитраж Москвы

Производитель радиолокаторов "Заслон" судится с ОАК на 1,7 млрд рублей

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Санкт-Петербургское АО "Заслон", производящее радиолокационное оборудование, просит арбитражный суд Москвы взыскать около 1,7 миллиарда рублей с Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основания исковых требований пока не уточняются. К рассмотрению спора суд приступит в январе.
Третьими лицами к делу привлечены столичное АО "Авиаприбор-Восход", тверское АО "514 авиационный ремонтный завод" и подмосковное АО "НПП "Магратеп".
АО "Заслон" занимается разработкой и производством радиолокационного и радионавигационного оборудования.
ОАК была создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов, как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы полного жизненного цикла авиационной техники.
 
БизнесПромышленностьТехнологииОАК
 
 
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