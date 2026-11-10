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Объем дефолтов по корпоративным облигациям и ЦФА сократился до 3,3 млрд руб

Объем дефолтов по корпоративным облигациям и ЦФА сократился до 3,3 млрд руб - 10.11.2026, ПРАЙМ

Объем дефолтов по корпоративным облигациям и ЦФА сократился до 3,3 млрд руб

Суммарный объем дефолтов по корпоративным облигациям и цифровым финансовым активам (ЦФА) в октябре сократился до 3,3 миллиарда рублей с 7,7 миллиарда рублей в... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T19:50+0300

2026-11-10T19:50+0300

2026-11-10T20:20+0300

финансы

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цфа

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Суммарный объем дефолтов по корпоративным облигациям и цифровым финансовым активам (ЦФА) в октябре сократился до 3,3 миллиарда рублей с 7,7 миллиарда рублей в сентябре, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ. "Объем дефолтов корпоративных облигаций и ЦФА в октябре сократился относительно сентября (с 7,7 миллиарда до 3,3 миллиарда рублей). С начала 2026 года накопленным итогом это 0,10% от объема рынка, за аналогичный период 2025 года – 0,048%", - говорится в документе. "На текущий момент показатель не является критичным для рынка и не несет системных рисков (в 2020 и 2021 годах объем дефолтов был существенно выше – он составил 1,25 и 0,76% от объема рынка соответственно)", - добавляется там. Крупнейшим эмитентом, допустившим дефолт, как и в сентябре, была компания из отрасли специализированной розничной торговли (на ее ценные бумаги пришлось 65% не выплаченного в октябре объема). Доля новых дефолтов (по объему) в октябре составила 12%. Новые дефолты пришлись на шесть эмитентов, остальные – на эмитентов, ранее не исполнивших обязательства по другим выпускам. Основной объем дефолтов по корпоративным облигациям и ЦФА был представлен ценными бумагами с кредитным рейтингом "А" (весь объем пришелся на одного эмитента). Также значимая доля дефолтов (12% от общего объема) пришлась на эмитентов с кредитным рейтингом "ВВВ". В основном на рынке корпоративных облигаций представлены облигации с высоким кредитным рейтингом – "ААА" и "АА" (63,3 и 11,3% от всего объема рынка соответственно), отмечают в ЦБ. Доли различных рейтингов в портфелях инвесторов распределены неравномерно, однако у большинства категорий участников в портфелях преобладают облигации с высоким кредитным качеством. В портфелях розничных инвесторов также значимую долю занимают бумаги с высоким рейтингом, однако существенная доля приходится на облигации с кредитным качеством от "ВВВ" до "В" (6% портфелей). Вместе с тем портфели розничных инвесторов высоко диверсифицированы, риски по ним остаются ограниченными, говорится в обзоре ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, цфа