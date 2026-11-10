https://1prime.ru/20261110/obligatsii-875079658.html
X5 планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 22 миллиарда рублей
X5 планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 22 миллиарда рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
X5 планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 22 миллиарда рублей
Ритейлер X5 собирается разместить выпуск биржевых облигаций с переменным купоном в объеме 22 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:56+0300
2026-11-10T16:56+0300
2026-11-10T16:56+0300
рынок
финансы
x5 retail group
банк россии
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер X5 собирается разместить выпуск биржевых облигаций с переменным купоном в объеме 22 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия 130 базисных пунктов, уточнил он. Компания во вторник собирала заявки на 10-летние облигации серии 003P-24 с офертой через два года и ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 ноября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
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рынок, финансы, x5 retail group, банк россии
Рынок, Финансы, X5 Retail Group, Банк России
X5 планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 22 миллиарда рублей
X5 планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 22 миллиарда рублей
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер X5 собирается разместить выпуск биржевых облигаций с переменным купоном в объеме 22 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия 130 базисных пунктов, уточнил он.
Компания во вторник собирала заявки на 10-летние облигации серии 003P-24 с офертой через два года и ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 ноября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".