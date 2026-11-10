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X5 планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 22 миллиарда рублей

X5 планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 22 миллиарда рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ

X5 планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 22 миллиарда рублей

Ритейлер X5 собирается разместить выпуск биржевых облигаций с переменным купоном в объеме 22 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:56+0300

2026-11-10T16:56+0300

2026-11-10T16:56+0300

рынок

финансы

x5 retail group

банк россии

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер X5 собирается разместить выпуск биржевых облигаций с переменным купоном в объеме 22 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия 130 базисных пунктов, уточнил он. Компания во вторник собирала заявки на 10-летние облигации серии 003P-24 с офертой через два года и ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 ноября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, x5 retail group, банк россии