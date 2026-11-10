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Очередей транспорта у досмотровых комплексов на Крымском мосту нет
Очередей транспорта у досмотровых комплексов на Крымском мосту нет - 10.11.2026, ПРАЙМ
Очередей транспорта у досмотровых комплексов на Крымском мосту нет
Очередей транспорта у досмотровых комплексов с обеих сторон Крымского моста нет, сообщается в оперативном канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:47+0300
2026-11-10T13:47+0300
2026-11-10T13:47+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Очередей транспорта у досмотровых комплексов с обеих сторон Крымского моста нет, сообщается в оперативном канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Ранее в инфоцентре сообщали, что досмотр автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера будет приостановлен в ночь на 10 ноября, это продлится до полудня вторника.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении инфоцентра по состоянию на 13.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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бизнес, газ, россия, тамань, крым
Бизнес, Газ, РОССИЯ, Тамань, КРЫМ
Очередей транспорта у досмотровых комплексов на Крымском мосту нет
Очередей транспорта у досмотровых комплексов с обеих сторон Крымского моста нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Очередей транспорта у досмотровых комплексов с обеих сторон Крымского моста нет, сообщается в оперативном канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Ранее в инфоцентре сообщали, что досмотр автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера будет приостановлен в ночь на 10 ноября, это продлится до полудня вторника.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении инфоцентра по состоянию на 13.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.