https://1prime.ru/20261110/ocheredi-875069046.html

Очередей транспорта у досмотровых комплексов на Крымском мосту нет

Очередей транспорта у досмотровых комплексов на Крымском мосту нет - 10.11.2026, ПРАЙМ

Очередей транспорта у досмотровых комплексов на Крымском мосту нет

Очередей транспорта у досмотровых комплексов с обеих сторон Крымского моста нет, сообщается в оперативном канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:47+0300

2026-11-10T13:47+0300

2026-11-10T13:47+0300

бизнес

газ

россия

тамань

крым

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875069046.jpg?1794307667

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Очередей транспорта у досмотровых комплексов с обеих сторон Крымского моста нет, сообщается в оперативном канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее в инфоцентре сообщали, что досмотр автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера будет приостановлен в ночь на 10 ноября, это продлится до полудня вторника. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении инфоцентра по состоянию на 13.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

тамань

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, газ, россия, тамань, крым