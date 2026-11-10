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Европа продолжает отбирать газ из хранилищ рекордными темпами
Европа продолжает отбирать газ из хранилищ рекордными темпами - 10.11.2026, ПРАЙМ
Европа продолжает отбирать газ из хранилищ рекордными темпами
Накопленный с начала месяца отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европейском союзе достиг 2,7 миллиарда кубометров, что стало рекордным уровнем за этот... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:37+0300
2026-11-10T11:37+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Накопленный с начала месяца отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европейском союзе достиг 2,7 миллиарда кубометров, что стало рекордным уровнем за этот период, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE). В течение газовых суток 8 ноября (завершились утром 9 ноября) страны Евросоюза выкачали из своих ПХГ 0,32 миллиарда кубометров газа, уменьшив запасы на 0,28 процентного пункта. В результате общая средняя заполненность хранилищ в ЕС составила 72,78 миллиарда кубометров газа, или 72,38%. В период с 1 по 8 ноября суммарный отбор газа из европейских хранилищ составил 2,69 миллиарда кубометров, это максимум для такого периода за всю историю наблюдений с 2011 года. Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее в ноябре допустило падение запасов в европейских подземных хранилищах газа к концу этого отопительного сезона ниже 10% от их совокупной емкости. "Газпром" в субботу отмечал, что рекордный отбор газа из ПХГ в Европе связан с похолоданием.
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газ, европа, ес, мэа, газпром
Газ, ЕВРОПА, ЕС, МЭА, Газпром
Европа продолжает отбирать газ из хранилищ рекордными темпами
GIE: отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе достиг 2,7 миллиарда кубометров
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Накопленный с начала месяца отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европейском союзе достиг 2,7 миллиарда кубометров, что стало рекордным уровнем за этот период, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
В течение газовых суток 8 ноября (завершились утром 9 ноября) страны Евросоюза выкачали из своих ПХГ 0,32 миллиарда кубометров газа, уменьшив запасы на 0,28 процентного пункта. В результате общая средняя заполненность хранилищ в ЕС составила 72,78 миллиарда кубометров газа, или 72,38%.
В период с 1 по 8 ноября суммарный отбор газа из европейских хранилищ составил 2,69 миллиарда кубометров, это максимум для такого периода за всю историю наблюдений с 2011 года.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее в ноябре допустило падение запасов в европейских подземных хранилищах газа к концу этого отопительного сезона ниже 10% от их совокупной емкости. "Газпром" в субботу отмечал, что рекордный отбор газа из ПХГ в Европе связан с похолоданием.