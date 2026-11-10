https://1prime.ru/20261110/overchuk-875059454.html

Оверчук: Россия готова способствовать технологическому лидерству ОДКБ

Оверчук: Россия готова способствовать технологическому лидерству ОДКБ - 10.11.2026, ПРАЙМ

Оверчук: Россия готова способствовать технологическому лидерству ОДКБ

Россия готова способствовать технологическому лидерству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:43+0300

2026-11-10T10:43+0300

2026-11-10T10:43+0300

россия

технологии

москва

алексей оверчук

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия готова способствовать технологическому лидерству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Одним из приоритетов российского председательства является укрепление технологического лидерства ОДКБ в сфере безопасности", - заявил Оверчук. По его словам, для этого необходимо способствовать кооперации научных организаций, промышленности и государственных структур, создавать экосистему технического взаимодействия. Международный форум обеспечения безопасности проходит в Москве 10-11 ноября.

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россия, технологии, москва, алексей оверчук