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Оверчук назвал Евразию важнейшим регионом для международного развития - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Оверчук назвал Евразию важнейшим регионом для международного развития
Оверчук назвал Евразию важнейшим регионом для международного развития - 10.11.2026, ПРАЙМ
Оверчук назвал Евразию важнейшим регионом для международного развития
Евразия является важнейшим регионом для международного развития, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Международном форуме обеспечения коллективной... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:01+0300
2026-11-10T11:01+0300
россия
евразия
москва
алексей оверчук
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Евразия является важнейшим регионом для международного развития, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности. По его словам, происходящее во всем мире обострение политических и социально-экономических противоречий, помноженное на новые вызовы и угрозы, в том числе технологического и гибридного характера, серьезно затрагивает интересы всех государств, диктует необходимость выработки общего видения для ускорения формирования справедливой и многополярной системы международных отношений. "Особую актуальность эта задача имеет применительно к Евразии, которая в том числе в силу географических и исторических факторов является важнейшим регионом для общемирового развития", - сказал Оверчук. Вице-премьер отметил, что обсуждение проблем обеспечения стабильности имеет сегодня ключевое значение. Международный форум обеспечения коллективной безопасности проходит в Москве 10-11 ноября.
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россия, евразия, москва, алексей оверчук
РОССИЯ, ЕВРАЗИЯ, МОСКВА, Алексей Оверчук
11:01 10.11.2026
 
Оверчук назвал Евразию важнейшим регионом для международного развития

Вице-премьер Оверчук назвал Евразию важнейшим регионом для международного развития

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Евразия является важнейшим регионом для международного развития, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.
По его словам, происходящее во всем мире обострение политических и социально-экономических противоречий, помноженное на новые вызовы и угрозы, в том числе технологического и гибридного характера, серьезно затрагивает интересы всех государств, диктует необходимость выработки общего видения для ускорения формирования справедливой и многополярной системы международных отношений.
"Особую актуальность эта задача имеет применительно к Евразии, которая в том числе в силу географических и исторических факторов является важнейшим регионом для общемирового развития", - сказал Оверчук.
Вице-премьер отметил, что обсуждение проблем обеспечения стабильности имеет сегодня ключевое значение.
Международный форум обеспечения коллективной безопасности проходит в Москве 10-11 ноября.
 
РОССИЯЕВРАЗИЯМОСКВААлексей Оверчук
 
 
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