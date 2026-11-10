https://1prime.ru/20261110/overchuk-875062874.html

Оверчук назвал приоритеты председательства России в ОДКБ

Оверчук назвал приоритеты председательства России в ОДКБ - 10.11.2026, ПРАЙМ

Оверчук назвал приоритеты председательства России в ОДКБ

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что приоритетом российского председательства в ОДКБ является укрепление технологического... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:31+0300

2026-11-10T11:31+0300

2026-11-10T11:36+0300

технологии

россия

москва

алексей оверчук

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875062874.jpg?1794299771

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что приоритетом российского председательства в ОДКБ является укрепление технологического лидерства организации. "Одним из приоритетом российского председательства (в ОДКБ - ред.) является укрепление технологического лидерства ОДКБ в сфере технологической безопасности. В этих целях необходимо способствовать к кооперации научных организаций, промышленности и государственных структур. Создавать экосистему технологического взаимодействия, в которой разработке компетенции и производственной возможности государств членов ОДКБ будут дополнять друг друга", - сказал, он, выступая на Международном форуме обеспечения безопасности. По его словам, это позволит развивать коллективные компетенции всех современных технологий включая цифровые решения, системы связи и информационной безопасности. "В рамках форма проходит выставка продукции, технологии, решений в сфере коллективной безопасности. Таким образом создаются возможности не только обменяться опытом ну и наладить сотрудничество в рамках конкретных проектах позвольте", - подчеркнул Оверчук. Международный форум обеспечения безопасности проходит в Москве 10-11 ноября.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва, алексей оверчук