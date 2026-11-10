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Оверчук назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
Оверчук назвал приоритеты председательства России в ОДКБ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Оверчук назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что приоритетом российского председательства в ОДКБ является укрепление технологического... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:31+0300
2026-11-10T11:31+0300
2026-11-10T11:36+0300
технологии
россия
москва
алексей оверчук
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что приоритетом российского председательства в ОДКБ является укрепление технологического лидерства организации. "Одним из приоритетом российского председательства (в ОДКБ - ред.) является укрепление технологического лидерства ОДКБ в сфере технологической безопасности. В этих целях необходимо способствовать к кооперации научных организаций, промышленности и государственных структур. Создавать экосистему технологического взаимодействия, в которой разработке компетенции и производственной возможности государств членов ОДКБ будут дополнять друг друга", - сказал, он, выступая на Международном форуме обеспечения безопасности. По его словам, это позволит развивать коллективные компетенции всех современных технологий включая цифровые решения, системы связи и информационной безопасности. "В рамках форма проходит выставка продукции, технологии, решений в сфере коллективной безопасности. Таким образом создаются возможности не только обменяться опытом ну и наладить сотрудничество в рамках конкретных проектах позвольте", - подчеркнул Оверчук. Международный форум обеспечения безопасности проходит в Москве 10-11 ноября.
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технологии, россия, москва, алексей оверчук
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Оверчук
Оверчук назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
Оверчук назвал укрепление технологического лидерства ОДКБ приоритетом председательства РФ
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что приоритетом российского председательства в ОДКБ является укрепление технологического лидерства организации.
"Одним из приоритетом российского председательства (в ОДКБ - ред.) является укрепление технологического лидерства ОДКБ в сфере технологической безопасности. В этих целях необходимо способствовать к кооперации научных организаций, промышленности и государственных структур. Создавать экосистему технологического взаимодействия, в которой разработке компетенции и производственной возможности государств членов ОДКБ будут дополнять друг друга", - сказал, он, выступая на Международном форуме обеспечения безопасности.
По его словам, это позволит развивать коллективные компетенции всех современных технологий включая цифровые решения, системы связи и информационной безопасности.
"В рамках форма проходит выставка продукции, технологии, решений в сфере коллективной безопасности. Таким образом создаются возможности не только обменяться опытом ну и наладить сотрудничество в рамках конкретных проектах позвольте", - подчеркнул Оверчук.
Международный форум обеспечения безопасности проходит в Москве 10-11 ноября.