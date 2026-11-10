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Задержанных в Архангельской области пассажиров начали перевозить автобусами

Задержанных в Архангельской области пассажиров начали перевозить автобусами - 10.11.2026, ПРАЙМ

Задержанных в Архангельской области пассажиров начали перевозить автобусами

Пассажиров поездов, задержанных в Архангельской области из-за схода с рельсов грузовых вагонов, начали перевозить автобусами с дальнейшей посадкой в резервные... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:12+0300

2026-11-10T14:12+0300

2026-11-10T14:12+0300

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архангельская область

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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Пассажиров поездов, задержанных в Архангельской области из-за схода с рельсов грузовых вагонов, начали перевозить автобусами с дальнейшей посадкой в резервные поезда, сообщила пресс-служба Северной железной дороги. Во вторник служба Северной железной дороги сообщала, что в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь сошли с рельсов грузовые вагоны. Движение поездов на этом участке временно приостановлено. Для пассажиров были подготовлены резервные составы. "Пассажиров поездов, задержанных в Архангельской области, начали перевозить автобусами. Организовано автобусное сообщение между станциями Котлас-Южный и Виледь с дальнейшей посадкой в резервные поезда. На станциях пересадки работают волонтеры", - говорится в сообщении. Сотрудники поездных бригад, по информации пресс-служба, оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Особое внимание уделяют детям, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.

архангельская область

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