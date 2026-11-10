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В США потеряли запчасти для истребителей F-35 на 85 миллионов долларов

В США потеряли запчасти для истребителей F-35 на 85 миллионов долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ

В США потеряли запчасти для истребителей F-35 на 85 миллионов долларов

Министерство обороны США до сих пор не выяснило судьбу утерянных запчастей для истребителей пятого поколения F-35 на сумму свыше 85 миллионов долларов, о... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:18+0300

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство обороны США до сих пор не выяснило судьбу утерянных запчастей для истребителей пятого поколения F-35 на сумму свыше 85 миллионов долларов, о пропаже которых сообщалось еще в 2023 году, говорится в отчете счетной палаты США (GAO). "По состоянию на март 2026 года объединенный офис программы F-35 не владел информацией о статусе утерянных запчастей для F-35 на сумму более 85 миллионов долларов, о которых счетная палата США сообщала в 2023 году", - отмечается в документе. Согласно выводам аудиторов, профильное управление Пентагона не ведет надлежащий учет пропавших компонентов и не имеет эффективных процедур для расследования убытков на государственных и подрядных объектах. Из-за отсутствия системного мониторинга военное ведомство США не способно оценить реальные масштабы потерь, что кратно увеличивает риски мошенничества, растрат и прямых хищений. Всего программа F-35 насчитывает около 26 миллионов деталей на 31 миллиард долларов более чем на 700 объектах по всему миру. По данным аудиторов, базы Пентагона неполны, а инвентаризации не подтверждают реальное наличие запчастей на складах. Аудиторы предупредили, что проблемы с учетом запчастей напрямую бьют по боеготовности американской армии.

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