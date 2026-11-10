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Источник назвал темы переговоров в Абу-Даби - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Источник назвал темы переговоров в Абу-Даби
Источник назвал темы переговоров в Абу-Даби - 10.11.2026, ПРАЙМ
Источник назвал темы переговоров в Абу-Даби
Участники переговоров в Абу-Даби обсудят ключевые аспекты создания новой системы континентальной безопасности, сообщил источник РИА Новости в переговорной... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:42+0300
2026-11-10T10:02+0300
абу-даби
сша
украина
владимир мединский
россия
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АБУ-ДАБИ, 10 ноя - ПРАЙМ. Участники переговоров в Абу-Даби обсудят ключевые аспекты создания новой системы континентальной безопасности, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. В понедельник делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби. Там пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. "Переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период", - сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что главная цель - создание комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента. По его словам, участники переговоров сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности."Украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, выступает лишь одним из пунктов этой масштабной дискуссии", - добавил источник.Первый с февраля раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта проходит в Абу-Даби на 10-11 ноября.Как ранее сообщал источник агентства, переговоры начнутся во вторник в 11.50 по местному времени (10.50 мск).
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абу-даби, сша, украина, владимир мединский, россия
Абу-Даби, США, УКРАИНА, Владимир Мединский, РОССИЯ
09:42 10.11.2026 (обновлено: 10:02 10.11.2026)
 
Источник назвал темы переговоров в Абу-Даби

Источник: в Абу-Даби обсудят вопросы создания новой системы континентальной безопасности

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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АБУ-ДАБИ, 10 ноя - ПРАЙМ. Участники переговоров в Абу-Даби обсудят ключевые аспекты создания новой системы континентальной безопасности, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе.
В понедельник делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби. Там пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины.
"Переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период", - сообщил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что главная цель - создание комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента. По его словам, участники переговоров сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.
"Украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, выступает лишь одним из пунктов этой масштабной дискуссии", - добавил источник.
Первый с февраля раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта проходит в Абу-Даби на 10-11 ноября.
Как ранее сообщал источник агентства, переговоры начнутся во вторник в 11.50 по местному времени (10.50 мск).
 
Абу-ДабиСШАУКРАИНАВладимир МединскийРОССИЯ
 
 
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