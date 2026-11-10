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В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины
В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины
Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:27+0300
2026-11-10T11:27+0300
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абу-даби
сша
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владимир мединский
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АБУ-ДАБИ, 10 ноя – ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. В понедельник делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби. Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.
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россия, абу-даби, сша, украина, владимир мединский
РОССИЯ, Абу-Даби, США, УКРАИНА, Владимир Мединский
В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины
Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 10 ноя – ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе.
В понедельник делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.