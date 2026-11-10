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В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины

В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины

Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:27+0300

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абу-даби

сша

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АБУ-ДАБИ, 10 ноя – ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. В понедельник делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби. Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

абу-даби

сша

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, абу-даби, сша, украина, владимир мединский