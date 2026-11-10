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В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины
В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины
Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. | 10.11.2026, ПРАЙМ
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россия
абу-даби
сша
украина
владимир мединский
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АБУ-ДАБИ, 10 ноя – ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. В понедельник делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби. Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.
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россия, абу-даби, сша, украина, владимир мединский
РОССИЯ, Абу-Даби, США, УКРАИНА, Владимир Мединский
11:27 10.11.2026 (обновлено: 11:28 10.11.2026)
 
В Абу-Даби начались переговоры с участием России, США и Украины

Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрехсторонняя встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АБУ-ДАБИ, 10 ноя – ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины стартовали в Абу-Даби, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе.
В понедельник делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.
 
РОССИЯАбу-ДабиСШАУКРАИНАВладимир Мединский
 
 
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