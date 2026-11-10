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В Кремле не стали раскрывать детали переговоров в Абу-Даби

В Кремле не стали раскрывать детали переговоров в Абу-Даби - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Кремле не стали раскрывать детали переговоров в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:43+0300

2026-11-10T12:43+0300

2026-11-10T12:43+0300

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сша

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. "Никаких деталей, кроме как за столом переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли восстановление судоходства в Черном и Азовском морях частью переговоров в Абу-Даби. Он также призвал воздержаться от любых прогнозов, пока идут переговоры.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

абу-даби

сша

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россия, абу-даби, сша, украина, дмитрий песков