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Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжатся в среду
Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжатся в среду - 10.11.2026, ПРАЙМ
Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжатся в среду
Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:29+0300
2026-11-10T15:29+0300
2026-11-10T15:29+0300
россия
мировая экономика
сша
украина
абу-даби
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АБУ-ДАБИ, 10 ноя - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. "Переговоры завтра точно продолжатся", - сказал источник агентства. Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.
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россия, мировая экономика, сша, украина, абу-даби
РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжатся в среду
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду