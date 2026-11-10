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Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжатся в среду

Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжатся в среду - 10.11.2026, ПРАЙМ

Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжатся в среду

Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:29+0300

2026-11-10T15:29+0300

2026-11-10T15:29+0300

россия

мировая экономика

сша

украина

абу-даби

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АБУ-ДАБИ, 10 ноя - ПРАЙМ. Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. "Переговоры завтра точно продолжатся", - сказал источник агентства. Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

сша

украина

абу-даби

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россия, мировая экономика, сша, украина, абу-даби