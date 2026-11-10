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Переговоры в Абу-Даби: почти четыре часа и никаких прорывов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Переговоры в Абу-Даби: почти четыре часа и никаких прорывов
Переговоры в Абу-Даби: почти четыре часа и никаких прорывов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Переговоры в Абу-Даби: почти четыре часа и никаких прорывов
В столице ОАЭ Абу-Даби 10–11 ноября проходит новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины. Как сообщает CNN, первый день встречи, стартовавшей во | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:13+0300
2026-11-10T19:13+0300
мировая экономика
россия
сша
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джаред кушнер
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абу-даби
сергей рябков
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В столице ОАЭ Абу-Даби 10–11 ноября проходит новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины. Как сообщает CNN, первый день встречи, стартовавшей во вторник в 12:12 по местному времени и продлившейся почти четыре часа, американская сторона охарактеризовала как "очень продуктивный". Переговоры возобновятся в среду утром.Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся в Париже на встрече глав МИД стран G7, заявил, что "переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными", но "предстоит проделать большую работу". По его словам, "это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа"."Сегодня мы надеемся не только обсудить двусторонние вопросы между странами и как положить конец войне и обеспечить хорошую гуманитарную помощь, но и как создать правильные отношения в области безопасности между Украиной, Россией и Европой", — заявил зять президента США Джаред Кушнер в начале переговоров.США на переговорах представляют Кушнер и спецпосланник Стив Виткофф, украинскую делегацию возглавляет глава внешней разведки Рустем Умеров. Российскую сторону представляют заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник военной разведки Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский.Как сообщил источник издания в переговорной группе, встреча направлена на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности, а украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. Россия настаивает на строго трехстороннем формате, хотя в Абу-Даби находятся и представители стран E4 (Великобритания, Франция, Германия, Италия), НАТО и Евросоюза — для отдельных консультаций.Европейские страны настаивают на более активном участии в обсуждении будущего Украины и безопасности блока. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что не видит признаков готовности Москвы к добросовестным переговорам. Виткофф сообщил, что провел встречу с украинскими и европейскими партнерами для координации усилий по прекращению конфликта и созданию гарантий безопасности.Это уже четвертый раунд трехсторонних переговоров — предыдущие завершились без значительного прорыва. Москва по-прежнему настаивает на требованиях, которые Киев ранее отвергал. На фоне переговоров Россия усилила воздушные атаки: по данным ACLED, в этом году в результате ударов погибли более 2700 гражданских, а атаки на энергоинфраструктуру оставили без электричества сотни тысяч человек.Администрация Трампа, столкнувшаяся с ростом цен на топливо и поражением республиканцев на промежуточных выборах, демонстрирует готовность к деловым договоренностям с Москвой, включая поставки российского дизельного топлива. Зеленский выразил надежду, что победа демократов в Конгрессе укрепит поддержку Украины со стороны США.
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мировая экономика, россия, сша, украина, джаред кушнер, марко рубио, ес, cnn, абу-даби, сергей рябков, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Джаред Кушнер, Марко Рубио, ЕС, CNN, Абу-Даби, Сергей Рябков, МИД
19:13 10.11.2026
 
Переговоры в Абу-Даби: почти четыре часа и никаких прорывов

CNN: в Абу-Даби завершился первый день переговоров РФ, США и Украины

© РИА Новости . БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . БелТА
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В столице ОАЭ Абу-Даби 10–11 ноября проходит новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины. Как сообщает CNN, первый день встречи, стартовавшей во вторник в 12:12 по местному времени и продлившейся почти четыре часа, американская сторона охарактеризовала как "очень продуктивный". Переговоры возобновятся в среду утром.
Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся в Париже на встрече глав МИД стран G7, заявил, что "переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными", но "предстоит проделать большую работу". По его словам, "это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа".
"Сегодня мы надеемся не только обсудить двусторонние вопросы между странами и как положить конец войне и обеспечить хорошую гуманитарную помощь, но и как создать правильные отношения в области безопасности между Украиной, Россией и Европой", — заявил зять президента США Джаред Кушнер в начале переговоров.
США на переговорах представляют Кушнер и спецпосланник Стив Виткофф, украинскую делегацию возглавляет глава внешней разведки Рустем Умеров. Российскую сторону представляют заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник военной разведки Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский.
Как сообщил источник издания в переговорной группе, встреча направлена на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности, а украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. Россия настаивает на строго трехстороннем формате, хотя в Абу-Даби находятся и представители стран E4 (Великобритания, Франция, Германия, Италия), НАТО и Евросоюза — для отдельных консультаций.
Европейские страны настаивают на более активном участии в обсуждении будущего Украины и безопасности блока. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что не видит признаков готовности Москвы к добросовестным переговорам. Виткофф сообщил, что провел встречу с украинскими и европейскими партнерами для координации усилий по прекращению конфликта и созданию гарантий безопасности.
Это уже четвертый раунд трехсторонних переговоров — предыдущие завершились без значительного прорыва. Москва по-прежнему настаивает на требованиях, которые Киев ранее отвергал. На фоне переговоров Россия усилила воздушные атаки: по данным ACLED, в этом году в результате ударов погибли более 2700 гражданских, а атаки на энергоинфраструктуру оставили без электричества сотни тысяч человек.
Администрация Трампа, столкнувшаяся с ростом цен на топливо и поражением республиканцев на промежуточных выборах, демонстрирует готовность к деловым договоренностям с Москвой, включая поставки российского дизельного топлива. Зеленский выразил надежду, что победа демократов в Конгрессе укрепит поддержку Украины со стороны США.
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАУКРАИНАДжаред КушнерМарко РубиоЕСCNNАбу-ДабиСергей РябковМИД
 
 
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