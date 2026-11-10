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Перевозки СПГ в Ормузском проливе достигли максимума с конца февраля
Перевозки СПГ в Ормузском проливе достигли максимума с конца февраля - 10.11.2026, ПРАЙМ
Перевозки СПГ в Ормузском проливе достигли максимума с конца февраля
Перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в Ормузском проливе в октябре достигли максимального уровня с конца февраля, когда начался конфликт на Ближнем... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:21+0300
2026-11-10T09:21+0300
2026-11-10T09:23+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в Ормузском проливе в октябре достигли максимального уровня с конца февраля, когда начался конфликт на Ближнем Востоке, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на данные отслеживания судов. "Ежемесячное количество танкеров со сжиженным природным газом, выходящих из Ормузского пролива, достигло самого высокого уровня в октябре с того времени, как конфликт между США и Ираном нарушил судоходство в этом году, как показали данные отслеживания судов", - говорится в материале. В предыдущем месяце по основному водному пути прошел 31 СПГ-танкер, из которых 23 судна были загружены в Рас-Лаффане в Катаре и восемь - на острове Дас в ОАЭ, приводит Рейтер данные S&P Global Energy. Показатель октябрьских перевозок стал самым высоким с конца февраля и вырос относительно сентябрьского значения в 23 судна, согласно статистике, приводящейся в материале агентства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.
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газ, ормузский пролив, сша, иран
Газ, Ормузский пролив, США, ИРАН
Перевозки СПГ в Ормузском проливе достигли максимума с конца февраля
Reuters: перевозки СПГ в Ормузском проливе в октябре достигли максимума с конца февраля
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в Ормузском проливе в октябре достигли максимального уровня с конца февраля, когда начался конфликт на Ближнем Востоке, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на данные отслеживания судов.
"Ежемесячное количество танкеров со сжиженным природным газом, выходящих из Ормузского пролива, достигло самого высокого уровня в октябре с того времени, как конфликт между США и Ираном нарушил судоходство в этом году, как показали данные отслеживания судов", - говорится в материале.
В предыдущем месяце по основному водному пути прошел 31 СПГ-танкер, из которых 23 судна были загружены в Рас-Лаффане в Катаре и восемь - на острове Дас в ОАЭ, приводит Рейтер данные S&P Global Energy.
Показатель октябрьских перевозок стал самым высоким с конца февраля и вырос относительно сентябрьского значения в 23 судна, согласно статистике, приводящейся в материале агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.