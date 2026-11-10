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Грузовик столкнулся с маневровым поездом в Петербурге

Грузовик столкнулся с маневровым поездом в Петербурге - 10.11.2026, ПРАЙМ

Грузовик столкнулся с маневровым поездом в Петербурге

Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым поездом на железнодорожном переезде в Санкт-Петербурге, в результате столкновения... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:36+0300

2026-11-10T09:36+0300

2026-11-10T09:43+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – ПРАЙМ. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым поездом на железнодорожном переезде в Санкт-Петербурге, в результате столкновения пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). ДТП произошло в 6.15 на железнодорожном переезде на станции Автово Октябрьской железной дороги. "Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении. По информации ОЖД, на движение поездов ДТП не повлияло. Схода подвижного состава нет.

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бизнес, россия, санкт-петербург