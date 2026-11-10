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Грузовик столкнулся с маневровым поездом в Петербурге
Грузовик столкнулся с маневровым поездом в Петербурге - 10.11.2026, ПРАЙМ
Грузовик столкнулся с маневровым поездом в Петербурге
Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым поездом на железнодорожном переезде в Санкт-Петербурге, в результате столкновения... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:36+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – ПРАЙМ. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым поездом на железнодорожном переезде в Санкт-Петербурге, в результате столкновения пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). ДТП произошло в 6.15 на железнодорожном переезде на станции Автово Октябрьской железной дороги. "Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении. По информации ОЖД, на движение поездов ДТП не повлияло. Схода подвижного состава нет.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Грузовик столкнулся с маневровым поездом в Петербурге
В Петербурге грузовик столкнулся с маневровым поездом на переезде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – ПРАЙМ. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым поездом на железнодорожном переезде в Санкт-Петербурге, в результате столкновения пострадавших нет, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
ДТП произошло в 6.15 на железнодорожном переезде на станции Автово Октябрьской железной дороги.
"Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся маневровым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По информации ОЖД, на движение поездов ДТП не повлияло. Схода подвижного состава нет.